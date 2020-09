La falta que hizo el VAR: polémica jugada en la Superliga 2020

No sé ustedes, pero yo creo que Adrián Ramos se encontraba ligeramente ADELANTADO en el 1-1 de América. Se tiene en cuenta rodilla del hombre de Junior vs el hombro del delantero. ¡Claro que participa en la jugada! PD: Hummmm.... los problemas de no tener VAR. #Superliga pic.twitter.com/HxBqBoiRnE