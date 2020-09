Regreso contra Junior y el nuevo delantero rojo: Juan Cruz responde

América de Cali trabaja a todo vapor para encontrar un buen rendimiento en los dos partidos de la Superliga frente al Junior, el primero este martes 8 de agosto (7:30 p.m.) en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.

El objetivo es aprovechar la única semana que tiene el club luego de la autorización de los entrenamientos grupales, en los que Juan Cruz Real ha intensificado los trabajos. Al mismo tiempo, el entrenador argentino espera que el Comité Ejecutivo del club confirme el nuevo delantero, que según los últimos movimientos, sería su compatriota del mismo nombre, Juan Cruz Kaprof, de 25 años de edad.



El técnico escarlata habló este jueves con los periodistas de la capital vallecaucana para entregar las novedades del campeón colombiano.



¿Cómo ha sido ese regreso a las prácticas colectivas?



“Muy bien, hemos tomado los entrenamientos grupales muy bien, era necesario, muy corto el tiempo, pero de todas maneras estamos aprovechando de la mejor manera, a los futbolistas los vemos muy motivados, contentos con esto de entrenar con normalidad y con la ilusión a tope pensando en lo que van a ser estos dos partidos, con la responsabilidad del caso y sabiendo lo que nos jugamos y a la institución que representamos”.



¿Desde la parte táctica en qué hará énfasis para el primer partido frente a Junior?



“Nosotros venimos trabajando nuestro modelo de juego, lo que queremos llevar adelante, estos son partidos muy importantes, en los que se enfrentan dos rivales con jugadores jerarquía, pero vamos a hacer mucho énfasis en lo que nosotros pretendemos encontrar desde el funcionamiento, más que en lo pensemos del rival, indudablemente con el respeto que se merece el rival que vamos a enfrentar, pero enfocándonos mucho en lo queremos nosotros como funcionamiento”.



¿Juan Cruz Kaprok está confirmado como nuevo delantero de América?



“Indudablemente está entre las posibilidades que tenemos, hasta lo que me han informado no tengo algo concreto de lo que es la finalización de la negociación y tenemos una batería de jugadores en carpeta, ojalá que alguno de ellos llegue y a partir de allí poder tener un jugador más que nos sume ya a la muy buena plantilla que tenemos. No buscaría quién puede ser el reemplazo ideal de un jugador determinado, sino que nos enfocamos en un nuevo futbolista que ayude a lo que estamos potenciando”.



¿Qué clase de jugador es Cruz Kaprof? ¿Es el más cercano a llegar al plantel?



“Es uno de los jugadores que tenemos en carpeta, que hemos analizado y realizado una última selección de ciertos nombres, obviamente está dentro de las posibilidades. No hablaría de alguien que reemplace a determinado jugador, porque lo que estamos potenciando es lo que ya tenemos y dentro de eso buscamos que ese jugador que llegue venga a aportar. Es un jugador que puede actuar de delantero centro, puede jugar como como un segunda punta, en su momento ha jugado como extremo, aunque nosotros consideramos que puede jugar más por el centro, viene de tener una buena campaña en el último club en que estuvo en Argentina, precedido de otras campañas que fueron buenas también. Es una alternativa que manejamos dentro de la posición que queremos cubrir, aunque en realidad no estamos buscando el reemplazante de un jugador”.



¿La idea es más que llegue a acompañar a Adrián Ramos o cómo lo busca?



“En lo personal me gustan los jugadores que pueden darnos algunas variantes, estamos buscando un jugador que nos siga dando más herramientas para poder competir al nivel que necesitamos representando al club”.



¿Tiene ya una formación tipo para jugar ante Junior y con qué resultado quedaría satisfecho en Barranquilla?



“Vemos a todos los muchachos muy bien, muy motivados, hay una competencia interna muy buena, la verdad es que creemos que cualquiera puede jugar y estamos enfocados en tratar de buscar el mejor once y los mejores 18 que nos representen y compitan con un alto nivel en este primer partido. El resultado que nos conforma es ganar, América siempre tiene que pensar en ganar”.



¿Cómo está Yesus Cabrera después del incidente de tobillo?



“Yesus tuvo un inconveniente en unos de los entrenamientos de la semana anterior, pero está entrenando con total tranquilidad, gracias a Dios tenemos a todos los jugadores a disposición, así que estamos muy contentos con eso”.



¿Estos partidos de la Superliga serán importantes para enfocarse luego en Copa Libertadores?



“En realidad hay diferentes lecturas, nosotros no tomamos decisiones en cuanto a cuándo se puede jugar un partido o no, indudablemente que hay temas de calendarios y la posibilidad de jugar estos partidos apareció, con unos ciertos días de diferencia respecto al juego que vamos a tener en Brasil. Siempre digo que si las cosas pasan es porque conviene, porque lo de Brasil vendrá después. Estamos todos muy motivados, con un gran ambiente y muy enfocados en lo que ir a buscar lo que queremos conseguir en estos dos partidos”.



¿Cuál es su visión de Junior de Barranquilla?



“Junior es un rival con jugadores y un entrenador de jerarquía, y creo que nosotros también contamos con un grupo de jugadores de muchísima jerarquía, que lo han demostrado, y lo más importante es que tienen ganas de seguir logrando cosas para la institución. Como lo dije anteriormente, respetando mucho, pero nosotros vamos a estar muy enfocados en lo que queremos hacer, en lo que hemos trabajado, lo que trabajaremos de aquí al partido aprovechando estos entrenamientos colectivos y pensando mucho más en nosotros que en las dificultades que nos pueda poner el rival”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces