Adrián Ramos asume responsabilidad de ser el punta de lanza en América

Aunque en un comienzo América de Cali había informado que no haría más contrataciones, a raíz de su apretada situación financiera, los directivos cambiaron de opinión y buscan un jugador para reforzar el ataque tras la partida de Michael Rangel.



Está claro, y lo ha dicho en varias ocasiones el técnico escarlata, Juan Cruz Real, que su ficha clave en la parte ofensiva será Adrián Ramos, tiene toda su confianza y en este segundo tramo del año es la esperanza de gol del campeón colombiano.

Su experiencia debe aflorar cuando se reinicie la Liga y desde el 16 de septiembre, cuando los rojos visiten a Internacional de Porto Alegre, por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Ramos acepta la responsabilidad, aunque reconoce que la falta de entrenamientos grupales podría convertirse en un factor negativo, comparado con el ritmo que traen los conjuntos brasileños. El delantero caucano habló con los medios deportivos de Cali.



¿En qué aspecto se va a notar la falta de los entrenamientos colectivos? “Con todo este tiempo de inactividad volver a coger ritmo va a ser un poco complejo porque no han sido unos entrenamientos normales, estamos dando lo mejor de nosotros, pero no es lo típico del fútbol y por ahí nos puede costar en ese tema. Esperemos que todas las cosas nos puedan salir bien”.



¿Cuáles son las sensaciones de estar confinados sin tener una fecha oficial de regreso de la competencia? “Hay incertidumbre de no tener una fecha de inicio ya oficial, ha pasado mucho tiempo y obviamente los jugadores tenemos el deseo y las ganas de volver a competir, más sabemos la situación que estamos pasando, es algo de tener mucha paciencia en ocasiones, porque por ratos siente uno impotencia de no tener entrenamientos normales y poder estar compitiendo”.



¿Cómo analiza las bajas de Internacional en lo que podría ser el primer partido de América? “Como todo partido de Copa Libertadores, va a ser difícil, ellos también se juegan un compromiso muy importante de cara a lo que pueda seguir, y nosotros más allá de pensar en qué jugadores les hacen falta, tenemos que pensar en hacer un buen juego y tratar de sumar, traernos un buen resultado a casa”.



¿Ante Inter podría ser un factor en contra esa falta de competencia? “Es obvio que no es igual llegar a un partido o instancia de esta como este sin tener ritmo de competencia por todo lo que nos estamos jugando, es una lástima que no se pueda jugar antes acá en la Liga y nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera, adaptarnos a lo que tenemos y tratar de la mejor forma a ese partido para hacer un buen juego y poder sumar”.



¿Qué significa tener ese voto de confianza de Juan Cruz Real y cómo ha visto la adaptación del entrenador? “Como siempre, desde el primer día que llegué lo hice con mucha responsabilidad de estar en América y muchos deseos de hacer las cosas bien, agradecer como siempre esa confianza que me ha dado América, ahora que el ‘profe’ también me la da, intento prepararme de la misma manera para responder a la altura de la exigencia sabemos que se viene un torneo muy bonito, pero que va a ser difícil, y para eso nos estamos preparando. En cuanto al ‘profe’, creo que las dos partes nos hemos adaptado muy bien, esperamos seguir conociéndonos, trabajando y poder captar el día a día lo más pronto posible”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces