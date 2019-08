Alianza Petrolera se pone líder de la Liga: venció 1-2 a La Equidad

Alianza Petrolera dio la sorpresa en el inicio de la novena fecha de la Liga II-2019 y venció 1-2 en su visita a La Equidad. Con este resultado, el conjunto de Barrancabermeja se pone en la punta de la tabla, aunque deberá esperar el desarrollo de la fecha para confirmarse allí.



(Revise acá la tabla de posiciones)

El conjunto local empezó con más propuesta ofensiva y fue a los 16 minutos que Armando Vargas recibió fuera del área y, como no tenía marca alguna, remató con gran precisión para celebrar el 1-0.



A partir de ese instante el encuentro no tuvo un protagonista estelar, pero los dos equipos peleaban con mucha fortaleza el esférico en el centro del campo, aunque los locales tenían más la posesión del esférico.



El juego tenía más protagonismo por un sector, pues Walmer Pacheco y Farid Díaz buscaban con insistencia llegar hasta el arco rival para generar opciones por su banda. Pero el 1-0 fue el marcador para ir al descanso.



En la parte complementaria, La Equidad salió a arrollar a los petroleros, pero le faltó eficacia para concretar las opciones que crearon en el predio rival.



Y así, cuando parecía que el segundo gol de los aseguradores estaba muy cerca, Alianza Petrolera se sacudió y dio la sorpresa en el estadio Metropolitano de Techo.



Al minuto 34, Farid Díaz mandó un centro a ras de césped que encontró a Yhormar Hurtado en el centro del área y él solo tuvo que acomodarse para enviarla al fondo de la red.



Pero ahí no paró todo porque dos minutos después, Diego Cuadros hizo un gran pase que encontró a Estéfano Arango sin marca y celebró el 1-2.



Con esto, Alianza Petrolera se pone parcialmente en el liderato de la Liga, aunque deberá esperar cómo se desarrolla el resto del campeonato para saber si se quedará en ese puesto.