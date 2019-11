Piden más justicia con Pinto en Millonarios: 'fue el mejor del año'

El ciclo de Jorge Luis Pinto terminó por la inocultable realidad de no haberse clasificado a los cuadrangulares de la Liga II 2019. El DT prometió que si no avanzaba se iba y lo cumplió.

Sin embargo, queda en el aire la idea de que su esfuerzo, al sumar 77 puntos en los dos torneos del 2019, no tiene recompensa. De hecho, en el balance final tuvo 54 partidos jugados, 27 ganados, 14 empatados y 13 perdidos en Liga y Copa Colombia, un rendimiento que ya quisieran muchos equipos de Primera, pero que al azul no le alcanzó para seguir vivo en el torneo.



La culpa, sin embargo, no es solo del DT, tal como explicó su colega, Jaime de La Pava: "Los técnicos vemos el problema de este sistema: lo que brinda el torneo es emocionante pero para nosotros, me pongo en el lugar del profe Pinto, es el mejor equipo del año en puntos y se puede quedar sin nada. Ahí no hay justicia. Un mal partido y se te va todo. Hay que ser muy cuidadoso", le dijo al canal Win Sports.



El entrenador vallecaucano, tres veces campeón de Liga con América y una de Copa con Deportivo Cali, entiende que los resultados mandan pero le queda la sensación de que tal vez podría hacerse un poco más para defender esos buenos proyectos en los clubes.







Respecto de sus favoritos para los cuadrangulares de la Liga II 2019, De La Pava fue claro: "Seguramente en el papel los grandes candidatos en este momentos son Junior o Nacional, pero América tiene un ingrediente y es lo que implicó este semestre derrotando a Millonarios, Santa Fe, a los rivales directos y eso puede ser tenido en cuenta", dijo. Otro rojo también debería ser tenido en cuenta: "Santa Fe trae una arremetida de atrás hacia adelante que pone a pensar a cualquiera".



De la pava acaba de volver al país tras dirigir al Atlético Venezuela y verse obligado a salir del país por la compleja situación que allí se vive.