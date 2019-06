En medio de la tormenta de América, se rumora quien sería el nuevo DT

Después de la penosa derrota 3-0 del América de Cali a manos del Pasto en el Pascual Guerrero, que significó la eliminación en el cuadrangular A de la Liga I-2019, extraoficialmente se supo que el argentino Alfredo de Jesús Berti sería el nuevo técnico escarlata.



Al parecer, los directivos habrían llegado a un acuerdo con el ex volante de la institución en 1996, y estaría llegando a la capital vallecaucana en los próximos días para dejar todo listo y asumir el cargo en reemplazo de Jersson González, que no pudo lograr el objetivo de clasificar el equipo a la final de la Liga, después de la salida de Fernando ‘Pecoso’ Castro.

Berti, de 47 años, disputó con los escarlatas la final de la Copa Libertadores de 1996 que perdió contra River Plate. Después de su retiro en Boca Juniors en el 2000, ha tenido experiencia como entrenador en Newell's Old Boys (2013-2014), Aldosivi (2014), Independiente Rivadavia (2017) y Argentinos Juniors (2017-2018). También fue asistente de Marcelo Bielsa en la Selección de Chile.



Berti no dirige desde el 16 de septiembre, cuando dejó de orientar a Argentinos Juniors después de que solo sumara 5 puntos en cinco partidos de la Superliga Argentina.

La situación del América no es nada sencilla, ya que aparte de quedar sin ninguna opción de disputar la final de la Liga Águila I-2019 se conoció que su goleador, Fernando Aristeguieta, no seguirá en el plantel para ir probablemente al Morelia de México, en una transferencia que no dejaría mayores ingresos para el club.



Aparte de ello, la afición está muy golpeada con los últimos resultados, especialmente con el de ese domingo, y seguramente pasarán varias fechas para que vuelva a llenar el Pascual Guerrero. Eso provocó una airada reacción contra los directivos, tanto en el escenario sanfernandino como a través de redes sociales.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces