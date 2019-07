Alexis Mendoza no se nubla: así va su proceso en el Medellín

Alegría y prudencia, es lo que Alexis Mendoza expresó tras la victoria de Independiente Medellín que lo dejó con gratas sensaciones, pero no lo distrae en su búsqueda por traer un extremo derecho y un volante de enganche. Además, sigue de cerca la situación de Didier Moreno, jugador propiedad del equipo que aún no define su futuro.



“Uno siempre sueña con comenzar ganando, pero también debemos estar prevenidos. Había mucha motivación en la semana previa al partido, en la concentración, eso da la tranquilidad para arrancar muy bien la Liga. Trabajar ganando es más fácil”, indicó Mendoza.



En cuanto a la llegada de jugadores, varios estuvieron en carpeta; Christian Marrugo, Yohandry Orozco, Ignacio Lores, Pablo Barrientos, entre otros. Sin embargo, hasta el momento, ninguno se ha podido concretar. En cuanto al puesto de extremo, reflotan tres nombres: Deinner Quiñones, Léiner Escalante y Marlos Moreno, este último que comenzó a sonar este miércoles.



“Nosotros estamos en esa búsqueda, seguimos trabajando en eso. Se han caído algunos jugadores, miramos otros, preguntamos y eso nos da la posibilidad para seguir pensando en reforzarnos. Somos conscientes que tenemos que mejorar la nómina, que no estamos completos y esto no termina aquí. El desarrollo del campeonato nos va a demandar más esfuerzos y debemos tener jugadores que nos den la tranquilidad de llegar a la final. Estamos buscando todas las posibilidades que nos sintamos bien, que puedan encajar en nuestro trabajo y que tengan una respuesta inmediata”, comentó.



Frente al tema de Didier Moreno y las opciones que pueda quedarse, Mendoza sostuvo que “estamos evaluando hasta donde podemos llegar, lo de Didier aún no está definido, él tiene ofertas del extranjero, nosotros lo estamos recuperando en su parte física y deportiva. También tiene la idea de quedarse si no le sale nada. Nosotros queremos armar la nómina lo mejor posible, que podamos consolidar lo mejor posible”.



Frente a la consideración de Quiñones, Escalante y Moreno, Mendoza, confirmó que hay contactos, más no dijo nombres. Sin embargo, tampoco descartó estos nombres indagados. “Es incómodo que no tenemos los jugadores que faltan, he hablado con varios jugadores que querían venir, pero sus equipos no los dejaron, hay que seguir buscando donde creemos que podemos mejorar la nómina. La directiva sabe de nuestras necesidades, no nos nubla haber ganado. Saben de nuestras prioridades para seguir creciendo”, precisó.



El buen trabajo de Juan Manuel Cuesta, Edwin Mosquera y Mauricio Cortés, el técnico los destacó, pero insiste que necesita un jugador maduro en esa posición. “Seguimos buscando al extremo por derecha, aún más cuando los jóvenes te responden, pero su nivel son fluctuantes que es lógico en el proceso de maduración. Lo que estamos haciendo va por buen camino, no solo es traer por traer, sino traer un jugador que también les enseñe”.



Medellín tiene inscritos en Dimayor 24 jugadores, de los cuales 16 son profesionales, 4 Sub-23 y 5 Sub-20. El periodo de transferencias en Colombia vence el 6 de agosto, por lo que los directivos deberán atender con prontitud lo que pide Alexis Mendoza.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín