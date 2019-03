¡Paz y convivencia! Apuesta de Alcaldía y clubes en clásico antioqueño

Esta mañana, se reunieron en la sala de prensa del estadio Atanasio Girardot, el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez con los presidentes de Independiente Medellín Michael Gil Gómez, el de Atlético Nacional Juan David Pérez y representantes de la barra Rexixtenxia Norte del DIM y Los del Sur de Nacional, previo al clásico antioqueño a disputarse mañana, desde las 3:15 p.m. por la décima fecha de la Liga I-2019.

“Quiero darles las gracias a los presidentes de Nacional y Medellín que nos han acompañado en este trabajo, además los líderes de las barras y nuestro equipo de trabajo, que ya estamos listos para afrontar este clásico número 12 con las dos hinchadas. Queremos seguir trabajando para que el fútbol se viva en paz”, expresó Gutiérrez en conferencia de prensa.



En cuanto al origen de la propuesta de hacer estos derbis con ambas parcialidades, Gutiérrez comentó que “en el 2015 el gobierno anterior había prohibido las dos hinchadas. Cuando comencé mi gobierno en el 2016 me tomé la tarea de hablar con los líderes de las barras y les anuncié que iban a venir las dos hinchadas al estadio, con autocontrol y convivencia. Hemos renovado ese compromiso, hemos persistido”.



Además, “esta estrategia tiene varios elementos, uno de ellos era aplicar la ley del fútbol, mediante la tecnología hemos individualizado y sancionado como corresponde a las personas que no se han comportado bien y han sido expulsados del estadio”.



En cuanto a datos, se han disminuido más del 70% de las riñas ocurridas dentro y fuera del estadio en los 11 últimos clásicos. Por otro lado, pasó de 644 personas retenidas en el 2016 a 281 el año pasado, cifra que esperan que disminuya en este 2019.



Sobre la logística, se abrirán las puertas a las 12:15 del día, habrán 800 efectivos policiales, 400 logísticos de Independiente Medellín. La ley seca comenzará desde las 6:00 a.m. hasta que termine el partido, en los alrededores del estadio. Además, habrá ingreso de niños mayores de 7 años para las tribunas oriental y occidental y mayores de 14 años a las tribunas populares norte y sur.



Tanto el presidente del DIM, Michael Gil Gómez como el de Nacional Juan David Pérez, continuarán trabajando conjuntamente para que se siga avanzando en la convivencia de ambos equipos en esta clase de partidos. Creen que como antioqueños, deben celebrar un espectáculo como el fútbol, algo que une a la sociedad.



Por su parte, José David Castrillon, líder de la Rexixtenxia Norte, barra que apoya al DIM, resaltó la huella que han logrado dejar con la campaña, no solo en el estadio, sino también en la sociedad, trascendiendo hasta los diferentes barrios de la ciudad. Algo que apoya Felipe Muñoz, líder de la barra Los del Sur, en donde exaltó los alcances que ha tenido este proyecto en otras ciudades colombianas.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín