Declaraciones confirmarían la llegada de una estrella a América

Desde América quedó campeón de la Liga II-2019, el primer objetivo fue el regreso de Adrián Ramos para disputar la Copa Libertadores 2020 con un jugador de jerarquía y trayectoria internacional.

Aunque la noticia se divulgó como pan caliente en el inicio, la espuma fue bajando poco a poco, y eso habría servido para lograr el objetivo, que estaría muy cerca de cumplirse.

Recientemente, Ramos anotó con Granada y posterior a eso, el entrenador del equipo, Diego Martínez, habló sobre el jugador colombiano.

“A Adrián Ramos siempre le estaremos agradecidos no solo por lo profesional sino también por lo personal. Nos ha dado mucho deportivamente. Eternamente agradecido no solo por el gol del Albacete sino porque nos ha dado muchas cosas que a lo mejor ustedes no ven", expresó.

Las frases de Martínez parecen una despedida a un delantero que recientemente sumó 100 goles como profesional y a sus 33 años está listo para ponerse la camiseta roja del equipo de sus amores.