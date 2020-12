‘La meta a cumplir es la Libertadores’, las leonas lo quieren todo

El pasado domingo Santa Fe se coronó campeón de la Liga Femenina en Colombia y después de los agasajos y un poco de descanso viajarán a Ibagué para afrontar desde este jueves el Octagonal de Fútbol Femenino que organiza el Ministerio del Deporte, y que el año anterior dejó como campeón al Atlético Huila.



La delantera Nelly Córdoba dialogó con FUTBOLRED sobre lo que fue el campeonato para ella y lo que se viene para el equipo. La vallecaucana de 21 años, campeón Liga y Libertadores con las opitas en 2018, terminó el campeonato segunda en la tabla de goleadoras con 5 tantos.



“Esto es algo muy significativo para mí y me deja muchas enseñanzas. Quiero seguir trabajando para lograr más títulos. Queda la satisfacción de lograr el objetivo y queda el otro que es la Copa Libertadores”, dijo sobre las sensaciones que le dejó el 2020 en materia deportiva.



Su sueño cumplido fue figurar entre las máximas artilleras del campeonato. Se ubicó segunda por detrás de su compañera Ysaura Viso, quien marcó 13 goles.



“Ser segunda en la tabla de goleadoras es especial para mí porque siempre me he trabajado para eso. No importa en qué tiempo me metieran, siempre entraba con la convicción de hacer las cosas de la mejor manera. Trabajé mis debilidades y me fortalecí. Esos goles fueron para mi equipo y la hinchada que estaba apoyándonos”, y es que Nelly, o ‘Ronaldinha’ como le llaman desde las inferiores en la Escuela Carlos Sarmiento Lora, se convirtió en el amuleto de la suerte. Siempre que entraba para rematar un partido marcaba gol.



“El sueño que cumplí en esta liga fue hacer goles y tener la confianza para poder anotar, jugar en un equipo grande, ser el orgullo de mi familia y mis amigos, poder representar este equipo dándole la segunda estrella”, destacó.



Dijo que los goles que aportó tuvieron una dedicación especial y fueron para la hinchada cardenal que partido a partido las apoyó. Nunca las dejaron de alentar aún desde las afueras del estadio. “Fue lindo salir al balcón y ver a nuestra hinchada afuera, aplaudiéndonos y dándonos el reconocimiento por esa segunda estrella”.



Finalmente, Nelly Córdoba dijo que hará parte del Octagonal en Ibagué en el que participarán otros dos equipos profesionales: Formas Íntimas y Fortaleza. “El remate de año será disputando el torneo en Ibagué, del 17 al 21 de diciembre, y la idea es ir a jugar, pensando en seguir sumando cosas. Después vendrá trabajar para la Libertadores de marzo. Queremos llevarnos ese título grande, ahora es la meta a cumplir. Queremos seguir siendo el ejemplo para las niñas a las que les gustas el fútbol”.