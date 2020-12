¿Habrá Liga Femenina de un año? Así sería el campeonato 2021

Las jugadoras lo exigen, los procesos lo avalan y los aficionados lo piden a gritos: Liga Femenina, con un torneo que las mantenga en competencia durante todo el año. Sin embargo no son tan buenas las noticias de cara al 2021. El campeonato sería incluso de menos tiempo.



Primero fue la falta de patrocinio, luego la pandemia y ahora, pensando en 2021, la Liga Femenina no podrá tener acción durante todo el año a raíz de los compromisos continentales, incluidas las dos Libertadores Femeninas. La edición 2020 que no se pudo llevar a cabo este año será en marzo, mientras que la 2021 se jugará entre en septiembre y octubre.



En diálogo con FUTBOLRED, el gerente del equipo femenino de Independiente Santa Fe Femenino, reciente campeón de la Liga 2020, se refirió a la posibilidad que el torneo del próximo año sea de un año o se juegue a dos semestres como sucede con el masculino.



Diego Perdomo fue claro en que tendrán que adaptarse al cronograma y a una Liga Femenina, que incluso, sería de menos tiempo en relación a la de este año que se desarrolló en dos meses.



“La recuperación económica va a ser más difícil y no podemos ser irresponsables para salir a tener una liga larga. El otro año se tiene la Copa Libertadores Femenina en marzo y luego la otra en septiembre/octubre, entonces tenemos medias para realizar la liga. En mayo será la Copa América y hay que entregar estadios”, destacó Perdomo.



Por tanto, la Liga Femenina 2021 (de la que se desconoce el número de participantes) sería entre julio y septiembre. “La Liga será julio, agosto a terminar en septiembre, casi igual o más rápida a la que jugamos. No hay posibilidad porque el ganador va a inmediatamente a la Libertadores 2021 en Chile. Por ahora ese es el calendario y tenemos que acomodarnos a eso. Hay que disfrutar de la Copa Libertadores 2020 que será en marzo y la Copa América”.



Cabe destacar que la cuarta edición de la liga, que coronó como campeón a Independiente Santa Fe, ha sido la más corta hasta la fecha. También, ha sido la de menos equipos participantes (13). En 2017 estuvieron 16 equipos, en 2018 se subió a 23 y en 2019 lo hicieron 20.