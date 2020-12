Diego Perdomo, el genio tras el título de Santa Fe Femenino

Hablar de Diego Fernando Perdomo en el fútbol femenino de Colombia es hablar de proyectos exitosos. Primero fue Atlético Huila, subcampeón de Liga 2017, campeón de Liga 2018 y campeón de Copa Libertadores ese mismo año. Este 2020, el huilense llegó con toda su artillería a liderar el proyecto cardenal y recientemente conquistó la segunda estrella femenina.



A propósito de la conquista más reciente, FUTBOLRED dialogó con él para conocer la clave de su éxito en el fútbol femenino.



¿Qué sensaciones le dejó este campeonato que terminó con la segunda estrella para las leonas?

​

“Primero felicidad de cumplir el objetivo que era esta copa y lo mejor de todo es que logramos demostrar que los procesos, y que el trabajo continuo nos da una diferencia notable ante los demás equipo. Vale la pena hacerlo y mantenerlo. Esto demuestra la calidad de la Liga con los últimos cuatro en llegar, equipos con condiciones técnicas importantes y se nota que vienen trabajando. Esto es de apostarle a los proyectos”.



¿Por qué son tan exitosos los proyectos deportivos que lidera Diego Perdomo?



“Lo primero es hacer las cosas con pasión. Esto es lo que me gusta, me encanta y lo hago con amor, me divierto. Creo que esa es la clave más importante, hacer lo que me gusta que es el deporte y tratar de brindar lo mejor de mí para potenciar esas personas que tienen cualidades y capacidades de jugar bien al fútbol”.



¿Qué significa Independiente Santa Fe y su proyecto en el fútbol femenino?



“Santa Fe es una institución que quiere el fútbol femenino y quiere a las jugadoras, y eso se ve reflejado con todos los triunfos y todo lo que se ha planeado. En el club están felices. El presidente Eduardo Méndez ha estado siempre con las leones y ha sido muy respetuoso del manejo del equipo, porque cree en lo que Diego Perdomo hace, pero siempre está atento, pendiente, organizando y apoyando; ha sido muy importante”.



La afición no los desamparó a pesar de jugar a puerta cerrada por la pandemia. ¿Cómo vivieron esa celebración del título, tan cerca y tan lejos de su gente?

​

“Hablábamos con algunas jugadoras que lo más emocionante de toda la celebración fue salir al balcón y ver toda la gente feliz, disfrutando de la copa y de las leonas. Fue el momento más bonito de todo el torneo. Lástima que esta pandemia no nos ha dado público porque estoy seguro que habríamos llenado el estadio. Esperamos que el próximo torneo podamos tener puertas abiertas para que nos acompañen”.





Después de salir del estadio ‘El Campín’, ¿Cómo fue la celebración del equipo?



“Fuimos a un hotel donde Independiente Santa Fe tenía una cena para las jugadoras. Tuvimos música, unos traguitos, unos cocteles y compartimos un rato ameno con el grupo, para mantener nuestra burbuja. Después de eso se empezó a atender medios y hasta hoy las muchachas están apenas descansando de lo que fue el partido”.



¿Qué viene para las leonas ahora, se quedarán a vivir la final de la liga masculina?



“No creo, ellas están cansadas. Se viene de un trabajo difícil y algunas no han podido ir a sus casas. Todas tuvieron que estar encerradas en sus apartamentos y están que salen lo más pronto posible. Solo tenemos mes y medio de preparación para la Libertadores entonces se van a vacaciones y el 15 de enero regresarán”.



Cabe destacar que Independiente Santa Fe jugará un Octagonal de Fútbol Femenino en Ibagué, que organiza el Ministerio del Deporte. Será a partir del 18 de diciembre y el equipo viajará con 16 jugadoras (ocho ya recibieron permiso para salir de vacaciones).