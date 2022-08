Jesurún se lavó las manos: verdaderos culpables del NO a Liga Femenina

La Seleccion Colombia femenina ilusionó al país con su reciente participación en la Copa América. Si bien se esperaba el título, las jugadoras dieron muestra de su gran calidad y demostraron ser una potencia del continente.



Todo esta llega en medio de la polémica con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por supuestos vetos a experimentadas del equipo nacional y por la reciente decisión de no llevar a cabo la Liga Femenina en este segundo semestre.



Justamente al respecto se refirió el presidente Ramón Jesurún, uno de los grandes apuntados por lo que está ocurriendo, en diálogo con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.

Respecto al balance en Copa, mencionó: “Fue el resultado de un gran esfuerzo. Creo que el país quedó muy contento, la verdad nos enaltece haber conseguido el principal objetivo: estar en la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de París 2024. Más importante aún que la Conmebol nos haya dado la confianza de ser sede de otro torneo de tanta importancia, como también nos lo dieron el próximo año para el torneo masculino Sub-20”.



En este sentido confirmó que para enero del 2023 se realizará el Sudamericano Sub-20 masculino en Colombia. Se espera entonces que se haga oficial y confirmen los pormenores de otro evento internacional.



​Por otro lado, Jesurún fue claro respecto a lo que ocurrió previo a que se decidiera no llevar a cabo la Liga Femenina II. Aseguró que desde la Federación se hizo todo el esfuerzo, pero la culpa la tienen los equipos.



“Es un tema que pertenece a la Dimayor, ella es la encargada dentro de la FCF de organizar todas las competencias profesionales. A comienzos de este año se hizo la programación de la Liga Femenina y se dijo en ese momento que sería de seis meses. La gente de pronto no se acuerda. Se hizo una liga clasificatoria con dos cupos a Copa Libertadores Femenina y que ya se entregaron con la gran final que hubo entre Cali y América”, aclaró.



Lo anterior significa, según explicó Jesurún, que la Federación es “la máxima autoridad en Colombia” y las competencias oficiales corren por cuenta de Dimayor, así como las aficionadas a Difútbol. “Ambas vienen cumpliendo muy buena labro, el esfuerzo es grande, pero se necesitan recursos”, argumentó.



“Para este segundo semestre, más por el boom de tener la sede de la Copa América, se hicieron los esfuerzos y se consiguió el dinero para organizar la Liga (recursos propios de Dimayor, Federación y el mismo Ministerio), pero desafortunadamente los clubes que participan no pasaron de un número minúsculo de intenciones de hacerlo porque no tenían en su presupuesto contemplada la posibilidad de una Liga en el segundo semestre”, complementó.



“Tampoco se puede desconocer que el fútbol femenino en el mundo es algo incipiente, algo que está creciendo aceleradamente, pero no hemos podido posicionar el tema comercial a su alrededor. Hemos intentado desde que se inició la Liga Femenina, buscar unos buenos patrocinadores, pero no lo hemos conseguido. Estamos en esa tarea y lo vamos a lograr tarde o temprano. No tengo ninguna duda de que vamos a tener Liga Femenina normalizada durante todo el año, ojalá a partir del 2023”, concluyó.



En cuanto a esto último, el presidente de la FCF hizo el paralelo con lo que ocurre en la rama masculina, certamen que “está consolidada con 80 años de trabajo, crecimiento y buscando credibilidad a nivel comercial”.