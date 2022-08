Sebastián Gómez no es solo fútbol: labor social de volante de Nacional

Sebastián Gómez es uno de los referentes de Atlético Nacional, pues se ganó un lugar en el corazón de los aficionados gracias a su talento, su fuerza y su amor por la camiseta. Sin duda, el volante fue uno de los símbolos del título de Liga BetPlay I-2022, y por estos días hace mucha falta porque está lesionado, y el equipo que dirige Hernán Darío Herrera no la pasa bien en la Liga II.



Más allá del fútbol, el diario ‘El Colombiano’ también habló de otros temas con Gómez, quien en silencio se inventó la manera para ayudar a los jóvenes de su Medellín natal… Sebastián no olvida sus raíces.



Sebastián Gómez confesó que le gusta estar la mayor parte de su tiempo junto a su familia. Y en una charla con su padre, ambos decidieron crear un espacio para devolverle a la vida algo de lo que le ha dado al futbolista, pues premió sus esfuerzos deportivos.



“Cree una corporación con mi padre que se llama ‘Corporación Deportiva Sebastián Gómez’ en la cual ayudamos a jóvenes, principalmente de la Comuna 2, y de otros barrios de Medellín. Si no pueden llegar a ser futbolistas, sí los ayudamos para que sean personas de bien y es muy satisfactorio que les podamos aportar un granito de arena”, contó Gómez.



Su padre inspiró la idea de ayudar a los jóvenes a través del deporte: “Mi papá antes tenía una escuela de fútbol en Andalucía, y cuando empecé en Nacional pensaba mucho en que al igual que mis padres me dieron la oportunidad de ser alguien en la vida, por qué no darle eso que yo tuve a otros jóvenes de las comunas, para que ellos sean conscientes de lo que están haciendo y sean personas de bien”.