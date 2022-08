Broma de la mascota de Once Caldas a jugadores de Pereira es viral

Once Caldas derrotó 2-1 a Deportivo Pereira este domingo, en partido de la 5ª jornada de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, resultado que tiene al ‘blanco blanco’ en la parte alta de la tabla de posiciones.



El estadio Palogrande acogió el clásico cafetero y los hinchas en Manizales se fueron felices, pues saben que el partido contra los matecañas no se puede perder.



Incluso, hasta la mascota del Once Caldas, el oso de anteojos, se jugó un partido aparte contra Pereira y se le vio en un video en el que recibió a los jugadores rivales, con un recibimiento particular: ¿burla o provocación?



El oso de anteojos se paró en la puerta en la que los futbolistas del Pereira se bajaban del bus para dirigirse a su vestuario. Y cuando cada uno de los rivales pasaba por su lado, la mascota del equipo de Manizales les mostraba el trofeo de la Copa Libertadores.



Ninguno de los jugadores del matecaña reaccionó a lo que podría tomarse como una provocación, pues tal vez entendieron que era una broma para calentar el clásico.



Lo cierto es que en redes sociales hubo todo tipo de reacciones: algunos criticaron la broma, otros lo vieron con humor.