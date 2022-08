¡Carlos Bacca, el cambio de cara de Junior! Feliz por volver con gol

Sin duda alguna, es el más feliz con su regreso al fútbol colombiano después de poco más de diez años sin jugar en el equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla. Se desempeñó en el fútbol europeo con Brujas, Sevilla, Milan, Villarreal y Granada de España. Descendió con los nazaríes, y tras quedar libre, celebró su tan anhelada vuelta al balompié colombiano con los barranquilleros.

Carlos Bacca es esa carta vital y fundamental para un Juan Cruz Real que día tras día se gana críticas por el desempeño que ha demostrado su equipo, no solo en condición de visitante, sino también por sus planificaciones en el juego. Ante Águilas Doradas puso un esquema con muchas variantes, empezando por la línea de tres en defensa, Gabriel Fuentes como volante interior, Nelson Deossa como media punta, y no fue sino en el complemento cuando entró Bacca y ajustaron el esquema.



El de Puerto Colombia ha arrancado como suplente contra Santa Fe en Barranquilla, ante Nacional y ahora con Águilas Doradas. Ingresó en los tres partidos, y tuvo incidencias con los arcos. Un cambio de chip cuando Carlos Bacca ingresa al terreno de juego. Juan Cruz Real mantiene que quiere llevar con calma a la flamante incorporación de Bacca, y por eso no ha tenido titularidades. Cómodo con Fernando Uribe y Carmelo Valencia, deja al ex Granada para que remate en el segundo tiempo.



Para esta visita a Águilas Doradas, Carlos Bacca anotó el gol del empate en el momento indicado. Al terminar el compromiso, el delantero dijo, ‘contento por marcar, por ayudar al equipo, pero sobre todo por la entrega de todos. Este equipo es ambicioso, quiere muchas cosas. Vamos por buen camino’. Le preguntaron por sus suplencias, y comentó, ‘es el plan que se tenía con el cuerpo técnico. La temporada pasada no jugué mucho, físicamente me encuentro bien. Pero tengo que adaptarme a lo que quiere el ‘profe’, tengo que sumar entrenamientos’.