¡Águilas no pudo retener el marcador! Un Bacca con gol dio el empate

Un partido con varias emociones, y que tuvo en la primera parte la floja defensa del Junior con la que Marco Pérez aprovechó para abrir el marcador. Ya en el segundo tiempo, la situación cambió con el ingreso de Carlos Bacca que logró igualar el compromiso en el momento necesario para el conjunto barranquillero. Águilas no ha podido romper la sequía en condición de local ante el tiburón.

La primera parte no tuvo opciones sino hasta el minuto 20 en el que Iván Rossi intentó cortar un balón largo de Águilas Doradas buscando a Marco Pérez. El balón le quedó al atacante que remató de volea y Sebastián Viera controló en dos tiempos. Otro error de Junior dejó a Joel Contreras de frente al uruguayo que salvó el disparo.



Sobre los 39 minutos, un centro fue aprovechado por Jhon Fredy Salazar que se arrojó al suelo para contactar con la pelota contra el travesaño. El rebote le quedó a Marco Pérez que de cabeza puso el primero en el marcador. Junior no mostró una buena cara en la primera parte, de hecho, no tuvo oportunidades de gol.



Ya en el complemento, ingresó Carlos Bacca. La iniciativa la siguió teniendo Águilas Doradas con Joel Contreras que centró y Marco Pérez cabeceó al centro. Sebastián Viera salvó al córner, e inmediatamente, Pérez lo volvió a exigir de taco, y volvió a detener el impacto del chocoano.



Con Carlos Bacca en el gramado, cambió un poco la cara del Junior de Barranquilla. A los 61 minutos, recuperó un balón Fernando Uribe, jugó con Bacca que enganchó para afuera en el área y sacó un remate al palo más lejano para celebrar su primer gol con el cuadro barranquillero en su regreso. Marco Pérez respondió con un disparo que pasó ligeramente desviado.



En la última acción, Edwuin Cetré ejecutó un tiro libre apenas por encima del larguero. Águilas Doradas visitará al América de Cali, mientras que Junior recibirá al Once Caldas en la sexta jornada de la Liga BetPlay 2022-II.