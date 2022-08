Mayer Candelo lo confirmó: Cali tiene una nueva baja en defensa

No son buenas las noticias para el Deportivo Cali. Después de un primer semestre para el olvido bajo las órdenes de Rafael Dudamel, técnico campeón en diciembre de 2021. Mucho fue lo que aguantaron al venezolano en la dirección técnica durante el arranque del 2022, y finalmente, fue cesado del cargo antes de que el segundo semestre se pusiera en marcha.

En el lugar de Rafael Dudamel, llegó Mayer Candelo al banquillo del Deportivo Cali. La presidencia ha querido contar con timoneles de la casa, y por ello se decantaron por Candelo. Sin embargo, el camino no ha iniciado como la afición ni el club quisiera. En cuatro fechas disputadas, y a la espera de ponerse al día cuando enfrenten al Envigado, tienen un partido aplazado, y solo han sumado una unidad.



Como antesala para enfrentar a Envigado, Mayer Candelo confirmó que de mutuo acuerdo, terminaron la vinculación del zaguero central, Miguel Nazarit. El ex defensor de Independiente Santa Fe, Once Caldas y Nashville se sumó al conjunto azucarero a principios del 2022, como una carta para mejorar la zona de atrás que ha vivido tantos problemas en el primer y ahora, segundo semestre del año.



Miguel Nazarit fue cesado de mutuo acuerdo con los directivos del Deportivo Cali por su poca participación a lo largo de los dos torneos. Apenas disputó cinco encuentros como jugador del cuadro caleño.



El periodista, Quique Barona de Antena2 confirmó la información, ‘llegaron a un acuerdo’, para desvincular al zaguero central. De esta manera, Nazarit tendrá ahora libertad para definir su futuro, y como quedó en agente libre, cualquier club podrá contar con sus servicios si así lo desean.