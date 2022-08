José Caldera: ‘sabemos que conseguiremos los primeros tres puntos’

Deportivo Cali completó su penúltima práctica antes de enfrentar este martes a Envigado en su estadio en Palmaseca, por la fecha 5 del segundo semestre de la liga colombiana; en el cual el elenco azucarero está urgido de victorias, para salir del fondo de la tabla de posiciones.

El defensor central José Caldera, habló de que el equipo está enfocado para lo que se viene contra la cantera de héroes: “el grupo está concentrado, metido en lo que es ya el partido el martes, tenemos una semana larga donde hemos venido trabajando de la mejor manera”.



Se refirió al tema de las falencias del grupo contra Pereira: “los errores somos todos, somos once los que entramos, siete que esperan afuera y somos un solo grupo. No se dieron las cosas por allá, nos anulan un gol que hubiese cambiado el partido, después una desconcentración de todos; no solo de los defensas y volantes, y por eso se nos van los puntos”.



Añadió: “es un trabajo de todos, estamos mejorando eso con los pequeños detalles, que son los que más grandes se vuelven. Eso se ha trabajado esta semana que tenemos más espacio”.



Se le preguntó sobre las ausencias de Guillermo Burdisso y Kevin Velasco, a lo que respondió que: “las ausencias son por cosas externas que se nos salen de las manos, al cuerpo técnico, médico y nosotros. Somos un equipo y no podemos depender de un solo jugador”.



Son conscientes de que debe dar más: “todos los rivales se preparan, pero nosotros sabemos que este martes conseguiremos los primeros tres puntos con la ayuda de Dios y con la hinchada vamos para adelante. Nos revisamos cada uno, también colectivamente sabemos que con el 100% no nos está dando y por eso estamos trabajando para dar el 200% o lo que se necesite para conseguir los tres puntos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15