¿Linda Caicedo más cerca de Barcelona? Revelador dato de su empresario

El 22 de febrero de 2023 la joya colombiana, Linda Lizeth Caicedo, alcanzará la mayoría de edad y podrá cumplir su sueño de jugar en el exterior. Desde ya analiza el abanico de posibilidades.



Y entre los muchos interesados en la jugadora del Deportivo Cali estaría el FC Barcelona, club español que ella admira y en el que se deleitó con el talento de Neymar, uno de sus ídolos. En caso de darse esta posibilidad, Linda se convertiría en la primera colombiana en fichar con el azulgrana.



El pasado lunes, la jugadora de 17 años marcó en el triunfo ante Argentina, que clasificó a la tricolor a la final de la Copa América, al Mundial de 2023 y los Olímpicos de 2024. Un gol que vale oro y que resumió la mejor característica de Linda: el desequilibrio.



Aunque desde hace un par de años Linda da de qué hablar en el fútbol colombiano, la gran presentación en la Copa América Femenina la tiene en la mira de todos. FC Barcelona ya la tenía en sus planes hace unos años.



En una reciente charla con el programa Deportes Sin Tapujos, de OnRadio Cali, su representante Carles Catalán, mencionó que el teléfono no deja de sonar para preguntar por ella. Además de la opción de ir a España también tendría interesados en el campeonato de Estados Unidos.



"El teléfono con Linda Caicedo siempre está sonando, ya dejó de ser una revelación es una gran jugadora. Hace rato hay un club de España que quiere llevar a Linda pero no se ha podido hasta que no cumpla la mayoría de edad en febrero", mencionó el empresario.



Carles dejó claro de qué equipo se trata: Barcelona, un secreto a voces. "Ha mostrado interés todos estos años por Linda y es la ilusión de ella ir allá". Y sí, parece que la balanza está inclinada a favor del equipo catalán. Es lo que siempre ha soñado como jugadora.



Desde que empezó a destacarse en la Liga Femenina en Colombia, primero con América y después con Deportivo Cali, Linda tiene la mira en el fútbol de Europa y el Barcelona es su objetivo. En siete meses cumplirá la mayoría de edad y podría desbloquear un nuevo logro para el fútbol femenino.