Colombia, a cuidarse de intratable Brasil: ¿qué le espera en la final?

El próximo sábado 30 de julio, la Selección Colombia afrontará el partido más importante del último tiempo, cuando se mida en la final de la Copa América Femenina ante Brasil. Un difícil rival que llega con cifras perfectas a esta instancia: 19 goles a favor y ninguno en contra en cinco partidos disputados.



El equipo de la sueca Pia Sundhage llegó al país con el rótulo de favorita y en lo corrido del torneo ha dejado claro el porqué. No se trata únicamente de haber ganado siete de las ocho ediciones de la Copa, sino de estar viviendo un presente es impresionante. La canarinha es la novena mejor selección del mundo (la mejor de Sudamérica y por mucho).

Nelson Abadía estuvo en el estadio Alfonso López viendo la semifinal ante Paraguay y tomó atenta nota de los aspectos que hacen de Brasil un equipo diferente. El próximo sábado (7:00 pm) tendrán que hacer daño a este combinado al que no le marcan gol desde los amistosos de junio en los que se midió a España, Hungría, Suecia y Dinamarca. En la Copa América, Brasil ha estado 'derechita' y su arquera Lorena ha tenido poco trabajo.



La selección brasileña es fuerte en la pelota quieta, va bien al contragolpe y explota en velocidad, físicamente ha mostrado ser la mejor del torneo, genera juego y por la vía aérea lo hace bien gracias a la buena talla. Además, la seleccionadora sueca ha dejado claro que todas sus jugadoras están en la capacidad de ser titulares y no le teme a mover su nómina. Por partido realiza hasta cinco modificaciones, lo que le permite refrescar por líneas.



Pero, ¿cómo hacerle daño a la favorita? La tricolor tendrá que mantener su orden defensivo, tener a Catalina Pérez muy concentrada bajo los tres palos, apostarle a generación de juego a través de Leicy Santos, generar juego interno y lo más importante, no hay lugar al error; las atacantes tendrán que estar finas en la definición. A Brasil se le llega poco y hay no hay que perdonar, y este es un aspecto que le podría costar el título a Colombia. Si bien es difícil, tampoco será imposible.



Si en algo se le vio incómoda a Brasil en la semifinal fue en las pelotas quietas desde el costado. Además, el juego por bandas es su fuerte, pues juega con tres centrales y dos carrileras, así que suele flaquear en el juego interior y más si la presionan. Si Colombia tiene enchufadas a las encargadas de las ideas (Leicy y Catalina Usme), podría darle más de un dolor de cabeza a ese doble cinco de Brasil. Desconectar el juego de Ari, Angelina y Bea Zaneratto, será clave.



Por último, Colombia tendrá que estar muy atenta a las goleadoras del equipo: Adriana (5 goles), Debinha (4) y Bea Zaneratto (3), que rematan desde cualquier lugar y tienen el arco pintando en la frente. Además, Bea es la jugador de más asistencias en Brasil, esta martes llegó a 3. Todo pasa por sus pies.