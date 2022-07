Una versátil Colombia se instaló en la final de Copa América: análisis

La Selección Colombia desbloqueó un nuevo logro en la Copa América Femenina y todo tras clasificarse a la final del torneo de selecciones derrotando a Argentina, en un duelo que tuvo más tinte a final que cualquier cosa. Con suspenso y una dosis de sufrimiento, las dirigidas por Nelson Abadía se llevaron los primeros cupos que entrega el torneo para el Mundial y los Juegos Olímpicos. Ahora, el objetivo de la tricolor es lograr la hazaña del primer título en la Copa.



A propósito de la victoria 1-0 de Colombia frente a la albiceleste, con gol de Linda Caicedo, FUTBOLRED le echó un vistazo a esos aspectos claves que llevaron a la selección a meterse en la final que será el próximo sábado 30 de julio.

Catalina Pérez respondió a la exigencia: La arquera colombiana tuvo al menos tres intervenciones claves en el partido. En el primer tiempo le desvió una pelota difícil a Estefanía Banini, y en el complemento, le negó el gol a Florencia Bonsegundo. Después del trago amargo que pasó ante Paraguay, y de no verse tan exigida en los otros partidos, Cata respondió y dio la tranquilidad que necesitaba el equipo. Partiendo del arco en cero, Colombia lo construyó todo.



La versatilidad: La tricolor mostró una cara que no se le había visto en los duelos anteriores y fue la de deshacerse de un rival que incomodaba, presionaba y no dejaba jugar en medio del rose y la fricción. Colombia fue paciente e inteligente y con el pasar de los minutos, gracias a la calidad en todas sus líneas, fue creciendo en fútbol después de verse sometida ante una Argentina que no daba lugar a las sociedades.



Carácter y talento: Una vez más la tricolor mostró orden en todas sus líneas. Si bien sufrió por momentos cuando generaba opciones y la pelota no entraba, como en la jugada de Mayra Ramírez que se estrelló en el palo, consiguió la anotación cuando más lo necesitaba. Con carácter supo sostener el cero en su arco y mostró los dientes en ataque más de una vez. Poco o nada pudieron hacer las talentosas Banini, Bonsegundo y Yamila Rodríguez.



Linda Caicedo, desequilibrio y calidad: La figura del partido no podía ser otra más que ella. La atacante de apenas 17 años fue determinante por banda izquierda y llevó peligro constante al arco de Vanina Correa. Avisó a los 29' con un gol que le terminaron anulando y a los 63' de desahogó con un tanto que destrabó el partido, después de un centro de Mónica Ramos. Una jugada de crack, en la que sacó a flote su talento y personalidad para engañar a la defensora y cruzársela a la arquera. Un gol histórico para la tricolor que consiguió en casa su tiquete al Mundial y a los Olímpicos.