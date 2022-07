¿Dónde y cómo ver EN VIVO la Copa América Femenina Colombia 2022?

Faltan pocas horas para que la pelota ruede en la Copa América Femenina Colombia 2022 y ya todo está dispuesto en Cali, Armenia y Bucaramanga para el gran evento.

Colombia, en su calidad de local, es gran favorito al título, en una competencia que entrega tres cupos al Mundial de Australia - Nueva Zelanda en 2023, tres cupos a Juegos Panamericanos Santiago en 2023 y dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024.



Vale recordar que el local comparte el grupo A con Chile, Paraguay, Ecuador y Bolivia, mientras que en el grupo B aparecen Brasil, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela.



Calendario completo de partidos:



Viernes 8 de julio (Cali): Bolivia vs Ecuador (4:00 p.m.) y Colombia vs Paraguay (7:00 p.m.)

Sábado 9 de julio (Armenia): Uruguay vs Venezuela (4:00 p.m.) y Brasil vs Argentina (7:00 p.m.)

Lunes 11 de julio (Cali): Paraguay vs Chile (4:00 p.m.) y Bolivia vs Colombia (7:00 p.m.)

Martes 12 de julio (Armenia): Uruguay vs Brasil (4:00 p.m.) y Argentina vs Perú (7:00 p.m.)

Jueves 14 de julio (Cali): Paraguay vs Bolivia (4:00 p.m.) y Chile vs Ecuador (7:00 p.m.)

Viernes 15 de julio (Armenia): Argentina vs Uruguay (4:00 p.m.) y Perú vs Venezuela (7:00 p.m.)

Domingo 17 de julio (Cali): Chile vs Bolivia (4:00 p.m.) y Ecuador vs Colombia (7:00 p.m.)

Lunes 18 de julio (Armenia): Venezuela vs Brasil (4:00 p.m.) y Perú vs Uruguay (7:00 p.m.)

Miércoles 20 de julio (Cali): Ecuador vs Paraguay (7:00 p.m.); Colombia vs Chile (Armenia 7:00 p.m.)

Jueves 21 de julio (Cali): Brasil vs Perú (7:00 p.m.); Venezuela vs Argentina (Armenia, 7:00 p.m.)

Domingo 21 de julio (Armenia): Partido por el quinto puesto (7:00 p.m.)

Lunes 25 de julio (Bucaramanga): Semifinal 1A vs 2B (7:00 p.m.)

Martes 26 de julio (Bucaramanga): Semifinal 1B vs 2A (7:00 p.m.)

Viernes 29 de julio (Armenia): Partido por el tercer puesto (7:00 p.m.)

Sábado 30 de julio (Bucaramanga): Final de Copa América (7:00 p.m.)



¿Cómo y dónde verlo EN VIVO?



DirecTV Sports transmitirá todos los encuentros del torneo. WIN Sports + transmitirá 12 de los 25 partidos. Los canales regionales Canal Capital, Telepacífico, Telecafé y Teleantioquia también pasarán encuentros, que se pueden confirmar en las parrillas locales.