Mónica Ramos: ‘esperemos hacer una buena copa y quedar campeonas’

Luego del arribo de la Selección Colombia Femenina a Cali, el equipo nacional este martes realizó el primer entrenamiento en campo en la sede del Deportivo Cali, preparando lo que será el debut del viernes contra Paraguay. Una de las jugadoras que habló antes del entrenamiento fue Mónica Ramos, quien agradeció el apoyo que siempre les brinda la capital vallecaucana.

“La verdad escogieron la ciudad perfecta para el fútbol femenino, siempre Cali nos ha apoyado, esperemos que ahora en la Copa América lo sigan haciendo y llenemos ese estadio, para darle esa alegría a ellos que es ganar la copa. Sabemos que no hay rival fácil, las demás vienen por ese mismo objetivo. Nosotras mental y físicamente estamos muy bien, trabajando para eso, esperemos hacer una buena copa y quedar campeonas”.



Contó lo que representa vestir esos colores: “es un sueño para mí, un orgullo estar en esta selección, he trabajado para eso y gracias a Dios se me están dando las cosas de la mejor manera; gracias también al club donde estoy que me ha ayudado mucho, aquí estoy, voy a representar este país y sudar esta camiseta al 200%”.



Se refirió al primer rival del torneo: “sabemos que Paraguay viene con el mismo objetivo, pero nosotros estamos en nuestra casa, la vamos a hacer respetar, son muy fuertes en el juego aéreo, pero estamos trabajando para contrarrestar eso, saber hacer la cosas bien, ganar el partido y hacer los tres puntos en casa”.



Analizó a las otras rivales y los objetivos que buscan: “Aquí no hay rival fácil, sabemos que viene con el mismo objetivo. Las cuatro selecciones que vamos a enfrentar todas son difíciles, pero estamos de local, vamos por el resultado en cada partido, la idea es respetarla, salir campeón, ir al mundial y estar en París”.



Esperan tener mucho apoyo en las tres sedes: “que nos sigan apoyando, llenemos ese estadio como siempre lo vienen haciendo, también en Armenia y Bucaramanga, que ahí vamos a estar con el favor de Dios, que nos sigan apoyando porque el fútbol



femenino cada día crece más y de verdad gracias por abrirnos las puertas, y sé que les vamos a dar esa alegría que es quedar campeonas”.



Se le preguntó sobre su carrera y que le puede aportar al equipo: “mi recorrido no ha sido tan grande, desde que empecé en Unión pasé a Junior, Santa Fe y ahora estoy en Gremio en Brasil, creo que se me están dando las cosas como yo quería y gracias a Dios estoy aquí en este proceso. Desde mi posición le puedo aportar en velocidad, juego aéreo y espero seguir aportando más”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15