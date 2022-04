No se pierda la Copa América Colombia 2022: vea el calendario completo

La Copa América Femenina 2022 se disputará en Colombia y ese es un reto y una enorme oportunidad: lograr el primer título continental sería la confirmación del talento, el desarrollo y la necesidad de respaldo del fútbol femenino nacional.

La competencia se disputará del 8 al 30 de julio y, si usted quiere ver a las mejores jugadoras de este lado del mundo, la oportunidad está servida.



Tome nota para apoyar a Colombia y para deleitarse con los tesoros continentales. Aquí está el calendario completo:



Grupo A



8 de julio

Colombia vs Paraguay

Bolivia vs Ecuador

Estadio Pascual Guerrero- Cali



11 de julio

Paraguay vs Chile

Bolivia vs Colombia

​Estadio Pascual Guerrero- Cali



14 de julio

Paraguay vs Bolivia

Chile vs Ecuador

Estadio Pascual Guerrero- Cali



17 de julio

Chile vs Bolivia

Ecuador vs Colombia

Estadio Pascual Guerrero- Cali



20 de julio

Ecuador vs Paraguay

Estadio Pascual Guerrero- Cali

Colombia vs Chile

​Estadio Centenario- Armenia

Desde el 8 de julio, veremos vibrar el continente con las mayores estrellas del fútbol sudamericano 🙌🏆​​



A partir de 8 de julho, veremos vibrar o continente com as maiores craques do futebol sul-americano 🙌 🏆​​#VibraElContinente #CopaAméricaFem #VibraOContinente pic.twitter.com/dz0W0rK9t9 — Copa América (@CopaAmerica) April 7, 2022



Grupo B

9 de julio

Uruguay vs Venezuela

Brasil vs Argentina

Estadio Centenario- Armenia

​

12 de julio

Argentina vs Perú

​Uruguay vs Brasil

Estadio Centenario- Armenia

​

15 de julio

Argentina vs Uruguay

Perú vs Venezuela

Estadio Centenario- Armenia



18 de julio

Perú vs Uruguay

Venezuela vs Brasil

Estadio Centenario- Armenia



21 de julio

Venezuela vs Argentina

Estadio Centenario- Armenia

​Brasil vs Perú

​Estadio Pascual Guerrero- Cali



Partido por quinto puesto

24 de julio

​Tercero del grupo A vs Tercero del grupo B

Estadio Alfonso López- Bucaramanga

​

Semifinales

​25 de julio

Primero del Grupo A vs Segundo del grupo B

Estadio Alfonso López- Bucaramanga

​

26 de julio

Primero del Grupo B vs Segundo del grupo A

​Estadio Alfonso López- Bucaramanga



Tercer puesto

29 de julio

​Perdedores de la semifinal

​Estadio Centenario- Armenia



Final

​30 de julio

​Ganadores de la semifinal

Estadio Alfonso López- Bucaramanga