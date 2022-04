Colombia debuta contra Paraguay en Copa América Femenina 2022

Se realizó en Asunción el sorteo de la novena edición de la Copa América Femenina y para Colombia fueron todas buenas noticias.

Comparte el grupo A con Chile, Paraguay y Bolivia, con lo cual se evita a Argentina en la primera fase y eso es favorable a la hora de apuntar al título en condición de local. Brasil era cabeza del grupo B, que tendrá además a Venezuela y Uruguay.



Así las cosas, se sabe ya cuál será el partido inaugural. Tome nota:



Colombia vs Paraguay

8 de julio

Cali, Colombia



La Copa América se celebrará en Cali y Armenia en la fase de grupos y la fase final será en Bucaramanga.



Vale recordar que los dos primeros de cada zona clasificarán a la semifinal (1A vs 2B y 1B vs 2A), mientras que los terceros se enfrentarán entre sí para decidir el quinto puesto.