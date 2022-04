Tome nota y apoye a Colombia: calendario de partidos en Copa América

La Selección Colombia tiene preparada una gran fiesta para la Copa América Femenina 2022, de la que será sede entre el 8 y el 30 de julio próximos.

La selección nacional comparte el grupo A con Paraguay, Bolivia, Ecuador y Chile y jugará la mayoría de sus partidos de primera fase en Cali. Según el calendario, solo una vez saldrá de esa ciudad para cerrar la competencia de su zona en Armenia. Si todo va bien, irá a Bucaramanga para disputar la semifinal e, idealmente, la final del torneo.



Este es el calendario completo de los partidos de las jugadoras colombianas, que esperan el apoyo de todo el país en esta novena edición del torneo continental:



Grupo A



Colombia vs Paraguay

​8 de Julio

Estadio Pascual Guerrero

Cali



Bolivia vs Colombia

11 de julio

Estadio Pascual Guerrero

Cali



Ecuador vs Colombia

17 de julio

Estadio Pascual Guerrero

Cali



Colombia vs Chile

20 de julio

Estadio Centenario

Armenia