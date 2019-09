'Como fortaleza, nuestro equilibrio es importante': Carlos Paniagua

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas afrontará por primera vez la Gran Final en la Liga Femenina. El conjunto dirigido por Carlos Paniagua llegó a Cali con la intención de sacar un buen resultado para imponerse a un aguerrido América. En rueda de prensa previa al duelo de este martes, el técnico antioqueño destacó el trabajo de sus dirigidas.

“El último partido era crucial, debíamos revertir una serie muy difícil contra Huila, era la primera vez que nos televisaban un partido. Mucha gente daba a otro rival en la final, porque no nos habían visto. Nunca me imaginé que íbamos a darle vuelta al marcador de esa manera. Durante la semana trabajamos tomando precauciones para enfrentar al América, pero queremos salir a ganar”, expresó Paniagua.



Sobre el rival, el DT antioqueño indicó que “debemos tener la pelota, jugar lejos de nuestra área, ellas cuentan con jugadoras desequilibrantes. Felicito al técnico (Andrés) Usme por darle oportunidad a jugadoras como Linda Caicedo, que va a ser una gran futbolista, infortunadamente por su edad se perderá la Copa Libertadores. Queremos hacer un buen partido y sacar el resultado que nos permitan cerrar la serie en nuestra casa”.



Además, “llegamos en igualdad de condiciones que por diferencia de goles pudimos abrir la serie de local. Agradezco a Marco Roldán y a Raúl Giraldo por el apoyo. Estamos en la final y eso nos alegra mucho”.



En cuanto a su equipo, Paniagua destacó que “como fortaleza, nuestro equilibrio es importante, hemos marcado 22 goles y recibido tres. Ese equilibrio nos permite ilusionarnos para conseguir el título el próximo 30 de septiembre. Contamos con jugadoras muy experimentadas, han jugado Copas Mundiales, Copa Libertadores y eso nos da un ‘plus’ para afrontar esas series definitivas. Hemos tenido tiempo de trabajo y se están viendo conceptos muy claros con el pasar de los partidos”.



Sin embargo, sabe que este partido no será igual al último donde golearon al Atlético Huila en Envigado. “Los partidos son historias diferentes, los equipos que vinieron a enfrentar al América y sacaron el resultado como Nacional un empate y Millonarios el triunfo, es porque vienen a buscar el resultado. Han sido grandes partidos y eso es lo que hace que crezca la Liga. Contra Huila fuimos eficaces y estuvimos ‘derechos’, en una final se juega diferente, cualquier marcador positivo será importante para definir la serie en nuestra casa”.



Por otro lado, destacó el aliento de la hinchada del DIM y cómo los ha acogido al equipo, entregándoles un cariño que se refleja en la cancha. “La hinchada de Medellín está feliz, debutar con un equipo en la final es algo muy grato. Como locales hemos obtenido el puntaje ideal, nos hemos sentido muy respaldados por la hinchada del Medellín. Esa motivación y la alegría de los hinchas se ven reflejadas en la cancha. Ha sido un esfuerzo muy grande, tuvimos muchas dificultades, jugadoras concentradas en la Selección Colombia, concentradas en la Selección Antioquia. Sin embargo, el equipo siempre respondió y en esa rotación, le dimos oportunidades a las jugadoras juveniles”.



Finalmente, hizo una petición especial a la Dimayor de cara al próximo año. “Estamos agradecidos con la Dimayor porque se pudo lograr hacer la Liga, es un mérito importante que tanto Medellín como América lleguen a la final con jugadoras colombianas. Desde la primera semana de febrero veníamos trabajando, haciendo muchos sacrificios. El pedido es que la gente que maneja nuestro fútbol, tengamos un torneo con mejores garantías laborales”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín