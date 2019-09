Serenidad y sed de victoria: América quiere el título de Liga Femenina

Las jugadoras del Medellín empezaron a calentar la final de la Liga Femenina 2019, manifestando que tienen mayor experiencia y son las favoritas al título. Y pueden tener razón, pero está demostrado en el fútbol que nadie gana los partidos antes del pitazo inicial.



Eso lo tienen claro las jugadoras del América de Cali, que con un promedio que nos supera los 22 años están disfrutando de su primera llegada a esta disputa y también anhelan levantar el trofeo de campeonas. El martes 24 de agosto (7:30 p.m.) serán locales en el Pascual Guerrero, un escenario que podría tener presentar una asistencia récord para el elenco vallecaucano.

Lo que no tiene objeción es que ambos equipos cumplieron con los mismos guarismos de producción, con igual cantidad de compromisos ganados, empatados y perdidos, lo que, teóricamente, lo hace una contienda equilibrada que presentará como ingredientes la efectividad y madurez contra la juventud y velocidad.



Dentro del grupo de experimentadas de las ‘diablas’ se encuentra Carolina Pineda, una volante que también fue Selección Colombia y tal vez no brilla mucho en la retina de los espectadores porque su función es destruir el juego del rival, aunque cuando puede también apoya en ataque. Como voz autorizada, afirma que “Estamos bien, tranquilas, todo día tiene su afán. Cada quien es libre de hablar, igual ellas son las favoritas, y lo saben, pero nosotras vamos con mucha humildad a enfrentar estos dos partidos de la final”.



Sin embargo, deja en el aire algunas frases que indican que el ánimo del equipo escarlata está arriba y no se sienten menos que el ‘Poderoso’: “Todos decían que el Barcelona iba a ser el campeón de la Champions League y fue la Juventus, el kínder del ‘Pecoso’ lo hizo alguna vez y el kínder de Usme también puede serlo”.



Aclara que “aunque no he estado al tanto de esas declaraciones respetamos lo que ellas hayan dicho, pero nosotros hemos estado muy blindadas como equipo”.

Considerada una de las jugadoras de mayor recorrido del conjunto que dirige Andrés Usme, junto a la capitana Catalina Usme y a la defensa central Rossi Caicedo, confiesa que “para nadie es un secreto que somos las mayorcitas, no nos escondemos de la responsabilidad, para nosotros es un privilegio muy grande. También es motivo de alegría saber que estamos generando ilusión en los hinchas, incluso los que no son del América y la gente está entusiasmada, hay mucho aficionado que está con nosotras”.



Carolina las conoce bien a todas desde que estaban en Formas Íntimas, por lo que señala que “todas las rivales merecen nuestra atención, me parece atrevido mencionar una sola jugadora como figura”.



De igual forma, reconoce que las antioqueñas sacan ventaja en los balones por arriba, factor con el que desequilibraron en el partido de vuelta de la semifinal ante el Huila, pero “nosotros también somos muy fuertes en el juego aéreo defensivo”.



Con la clasificación a la última instancia del campeonato, automáticamente América y Medellín lograron sus cupos a la Copa Libertadores Femenina, que tendrá como sede a Quito (Ecuador) desde el 11 de octubre, lo cual obliga a ambos conjuntos a viajar máximo 10 días después al vecino país. Pero Carolina Pineda es tajante: “Por ahora estamos pensando en la final”.

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces