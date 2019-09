Geraldine busca continuar el legado futbolístico de la familia Cardona

Este martes, Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas tiene una cita con la historia. Rodará en el estadio Pascual Guerrero, los primeros 90 minutos de la Gran Final en la Liga Femenina, donde las poderosas se medirán al América de Cali. En el conjunto antioqueño, Geraldine Cardona se prepara fuerte para alcanzar la gloria, esa que logró sus hermanos Edwin y Mateo, que les significó consolidarse en el profesionalismo.



En diálogo con FUTBOLRED, Geraldine habla de esa dinastía Cardona, los consejos de sus hermanos y el apoyo de su familia en busca de su sueño como futbolista profesional.



¿Cómo viven en su familia este momento con el DIM – FI?



Lo viven intensamente, mis papás me han acompañado en la tribuna durante todo el torneo, Edwin y Mateo me vieron por televisión en el último partido contra Huila, están muy contentos y orgullosos de mi trabajo y del buen juego que hicimos como equipo para conseguir la clasificación a la final. Es un logro de todas, pudimos darle un espectáculo a la gente, como se lo merecían.

Del mayor, Edwin, con su gran experiencia en el fútbol internacional, ¿Qué consejos le brinda para alcanzar la gloria deportiva?

​

Edwin me recalca mucho la disciplina, que debo trabajar honradamente porque eso me va a servir a mí para ser cada vez más profesional. Todos en la casa me brindan un apoyo incondicional, eso me motiva más para jugar y demostrar mi talento cada vez que salgo a jugar. Me siento muy orgullosa de mis hermanos, de lo que han logrado en el fútbol y por lo cual se conoce la dinastía Cardona.

Su técnico Carlos Paniagua los dirigió a los tres; a Edwin, a Mateo y a usted, pero de todos, Geraldine es la más polifuncional, ¿A qué se debe?

​

Yo soy una jugadora que le rindo al equipo donde me necesiten. Defensivamente soy fuerte pese a la contextura y la estatura que tengo y ofensivamente me gusta estar cerca al arco. Tengo una buena pegada, es algo que tenemos los tres, es una de las características principales que tenemos.



Ahora hablemos del presente del equipo, ¿Para qué están en esta Liga?

​

Estamos muy contentas por cómo nos hemos jugado a lo largo del torneo, esa gran semifinal contra Huila, donde supimos sacar una gran ventaja y realizar una excelente presentación a nuestra hinchada. Ahora estamos concentradas en esta Gran Final, queremos seguir demostrando nuestro talento y conquistar el título.

¿Qué concepto tiene del América?

​

Es un rival muy duro, con jugadoras de experiencia y recorrido. Nosotras nos estamos preparando muy fuerte, trabajando para ir a Cali y sacar un buen resultado para luego venir al Atanasio a ratificarlo con nuestra gente. Anhelo marcar en el Pascual, si lo logro, lo gritaré con el alma.



¿Cómo ha sentido el acompañamiento y el cariño de los hinchas del DIM?



Estamos muy agradecidas con la hinchada del Medellín, han estado con nosotras desde el principio y es algo que nos motiva mucho. Esperemos llenar el Atanasio. En cuanto al fútbol femenino, a medida que va avanzando, va creciendo, sigue faltando mucha equidad, pero poco a poco estamos atrayendo a la gente, a las familias, estamos brindando un espectáculo que a la gente le ha ido gustando.

Después de esta Liga, ¿en dónde le gustaría jugar Geraldine?

​

Ahora estoy pensando en el Medellín, queremos pelear el título y hacer una gran presentación en la próxima Copa Libertadores. ya vendrán grandes cosas y tendré tiempo para pensar en el futuro.



Finalmente, ¿qué mensaje le deja a los niños y niñas que siguen luchando por el sueño de ser jugadores profesionales?

​

Que no se rindan, que no vean esos sueños lejos. Venimos trabajando por un sueño desde hace muchos años, esperamos que nos sigan acompañando, que nosotras daremos un buen espectáculo.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín