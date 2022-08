Inicia el camino a la final: programación de las semifinales de Copa

La Copa BetPlay definió, la semana pasada, los clubes que estarán disputando la fase de semifinales, para llegar a la disputa por el título que da cupo a la Copa Libertadores. Unión Magdalena vs Junior y Medellín vs Millonarios, son los partidos a disputarse en esta etapa definitiva.



La Dimayor dio a conocer la programación de las semifinales, fechas y horarios en los que se disputarán los duelos de ida y vuelta. Las series iniciarán este miércoles 24 de agosto. Por su parte, los duelos de vuelta se jugarán entre el 7 y 14 de septiembre.



COPA BetPlay DIMAYOR 2022

SEMIFINALES

PARTIDOS DE IDA



24 de agosto

Junior FC vs Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Millonarios FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



PARTIDOS DE VUELTA



7 de septiembre

Millonarios FC v s Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



14 de septiembre

Unión Magdalena vs Junior FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+