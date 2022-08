Juan Cruz Real: ‘llegamos a Cali a proponer, como en toda cancha’

América y Junior protagonizaron un paritdo interesante, desde el planteamiento, en el Pascual Guerrero. La victoria quedó para los locales, que lograron sostener la ventaja, pese a la mejoría de los barranquilleros en el segundo tiempo.



Juan Cruz Real, técnico del Junior, destacó la labor de sus dirigidos, donde afirmó que no sintió inferioridad de los suyos respecto a los escarlatas. Además, recordó su paso hace unos años por el América, donde logró salid campeón. Esto dijo el argentino, acerca del compromiso.



Balance del partido: En el balance general, en el trámite, fuimos superiores, más por lo del segundo tiempo. El fútbol tiene estas cosas, el rival fue eficaz. América buscó en el segundo tiempo replegarse y buscar contrataques. Jugamos mano a mano, nos faltó más claridad en la congestión con jugadores frente al área.



Estoy conforme con el balance general, jugamos mejor el segundo tiempo. El equipo sigue comportándose con el modelo de juego que venimos desarrollando. El miércoles nos jugamos semifinal de Copa.



Superioridad en cancha y virtudes en cancha: no creo que fuera por la presión del rival. En el primer tiempo tuvimos perdidas no forzadas. Es normal que el rival, con el modelo de contratacar, te genere problemas el rival. Creo que fue más por equivocaciones propias. Con el correr del partido fuimos superiores, nos faltó tener ese último pase o centro. No tradujimos el dominio en ocasiones claras de gol.



Gol de Carlos Sierra: es un gran jugador, no encajaba en nuestro sistema. No encajaba en lo que queríamos, me alegra que haga goles, pero hoy no. Esas decisiones nos llevaron a que jugara otro y saliéramos campeones. Me alegro por él, por lo individual.



Complicaciones con los rechazos que desembocaron en acciones para América: Sierra y Portilla tienen buen remate, no estuvimos atentos para bloquear los remates. No cambiamos el modulo. Estoy contento porque Junior llegó a proponer a Cali. Nos faltó ser más claros en el último tercio. Tengo que pensar cómo resolver todas las situaciones. Todo equipo grande debe jugar así fuera y en casa.



Recuerdo de América: es lindo que la gente reconozca y recuerde. Me siento agradecido con la gente. Hoy tuvimos en campo de América, jugamos más mano a mano atrás. Hubo partidos anteriores cuando empezamos donde quizás sí. Ahora, en Medellín hicimos un buen partido. No tuvimos claridad en ataque. La estadística lo marca, la posesión fue de nosotros, estuvo casi de nuestro lado.