David González salió motivado: 'una victoria que reconforta'

Deportivo Independiente Medellín volvió al triunfo tras cinco fechas en la Liga II-2022. El técnico David González analizó esta nueva victoria contra Santa Fe y palpita lo que será el próximo partido, por la ida de la semifinal de la Copa Colombia 2022 contra Millonarios.



"Feliz por la actitud y la intensidad de los jugadores que pusieron en la cancha. La mantuvimos durante todo el partido contra un rival que se le nota el trabajo y juega bien. De cara al partido de Copa, es un alivio grande poder ganar, se libera presión y estrés. Es una victoria que reconforta y lo que se trabaje sea con más confianza para ser mejores y ganar los partidos", indicó González.

Además, el estratega señaló que "me gustaría aclarar que Miguel Monsalve no es un volante ofensivo solamente, él también ha podido jugar como delantero. Nuestro propósito era que con la defensa de Santa Fe, queríamos jugar sin referencia de ataque. Por momentos se dio".



Sobre la actuación de Jorge Segura, jugador que acumula dos goles consecutivos en este torneo, González explicó que "lo de Jorge Segura, especialmente en este partido fue muy bueno. En el partido anterior le hicimos énfasis en algunos movimientos que ahora se lograron ver y me deja con mucha satisfacción, ojalá pueda seguir así subiendo el rendimiento".



Finalmente, destacó la labor defensiva del DIM en este encuentro, donde volvieron al triunfo y sacaron el cero en el arco. "El trabajo defensivo de este partido fue sobresaliente, controlamos a Santa Fe. Hicieron lo que se trabajó, de perder balones ha sido constante, no solo en defensa, también en el medio y el ataque. Pero debemos estar mejorando".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8