Junior, motivado en Cali tras eliminar a Nacional: visita al América

Este domingo por la fecha 8 de la Liga II-2022, Junior visita al América en el Pascual Guerrero, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los dirigidos por Juan Cruz Real llegan "con aire en la camiseta" tras eliminar el jueves a Nacional en la Copa Betplay. Los rojiblancos tendrán varias novedades ante los 'Diablos Rojos'.



Después del 1-1 que sacó en el Atanasio Girardot y que certificó su clasificación a la semifinal de Copa, imponiéndose por 4-1 sobre el verdolaga, Junior se desplazó a Cali para preparar el partido ante América y lo hizo en el Club Campestre. Aunque tuvo poco tiempo para hacerlo, los jugadores llegan con toda la motivación por haber tenido una buena semana.

El técnico argentino decidió darle descanso a varios jugadores que tuvieron acción en la Copa, como Carmelo Valencia, Nilson Castrillón y Walmer Pacheco, por mencionar algunos, e incluyó a otras fichas ausentes en ese último juego: Yesus Cabrera, 'Cariaco' González y Carlos Esparragoza.



Lo cierto es que Junior buscará los 3 puntos que lo acomoden mejor en la clasificación que lidera Millonarios. Una victoria del 'tiburón' lo llevará hasta la segunda posición, destronando a Once Caldas. Los barranquilleros jugarán con la necesidad del equipo de Alexandre Guimaraes, que debe ganar para salir del fondo de la tabla y acercarse ligeramente al grupo de los ocho. Un duelo de necesidades distintas que ninguno quiere perder.



Los de Juan Cruz Real vienen de vencer a Nacional, Santa Fe y Medellín; de empatar con Equidad y Águilas, y de perder contra Patriotas y Once Caldas. América, por su parte, marcha en la casilla 16 con una victoria (Águilas) y cuatro empates (Envigado, Cortuluá, Santa Fe y Equidad). Un invicto que Junior saldrá a arrebatarle en el Pascual.



América vs Junior

Día: Domingo, 21 de agosto

Hora: 3:30 pm

Estadio: Pascual Guerrero

TV: Win Sports +



Posible alineación

Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Jorge Arias, César Haydar, Gabriel Fuentes; Daniel Giraldo, Didier Moreno (Carlos Esparragoza), Yesus Cabrera; Luis 'Cariaco' González; Freddy Hinestroza y Carlos Bacca.