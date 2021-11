Nacional, por la confirmación; Pereira, por el milagro: final de Copa

Atlético Nacional visita al Deportivo Pereira, este miércoles 24 de noviembre, por la vuelta de la final en la Copa Colombia 2021. Encuentro a disputarse en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, desde las 8 de la noche. Luego de golear a los ‘matecañas’ por 5-0, los verdolagas viajaron a suelo risaraldense para confirmar su ventaja y quedarse con la quinta Copa Colombia y el título 30 de su historia. Al frente está el equipo ‘aurirojo’ que va por un ‘milagro’ deportivo frente a su gente.

Recuperar la imagen y jugar por el honor, la misión del Pereira en esta final



Con el regreso de Carlos Ramírez tras superar unas molestias físicas, el conjunto dirigido por Alexis Márquez saltará al estadio Hernán Ramírez Villegas con un marcador difícil de igualar, pero con la actitud de competir e intentar la épica. Acompañados por su afición, el conjunto ‘matecaña’ quiere disfrutarse el partido más allá del resultado que está prácticamente liquidado.



Uno de los capitanes del equipo como Carlos Ramírez habló previo al juego, uno de los más importantes de la historia para el equipo pereirano. “Lo más preocupante es el resultado tan abultado, pese a eso, no podemos tapar la campaña que hemos hecho, llegamos clasificados a cuadrangulares en la última fecha, conseguimos 33 puntos en Liga, estamos orgullosos de nosotros mismos por haberlo logrado, conscientes que hay muchas cosas por mejorar, pero eso no nos quita lo que hemos conseguido. Ha sido un lindo trabajo en equipo”.



Además, “pensando en este partido, esperamos competir con dignidad, es una final, quedan 90 minutos y no sabemos que vaya a pasar en el marcador. De nuestra parte, saldremos a competir a la altura del partido y que el resultado sea a favor nuestro. No sabemos si nos alcance a remontar o no, pero de nuestra parte, daremos todo para conseguir la victoria”.



Sobre el resultado, el zaguero indicó que “son marcadores que golpean muy duro en la parte anímica y es lo que más debemos trabajar, fue un momento difícil, sabíamos que podíamos perder, no de esa manera. Duele, pero debemos sacar a flote nuestra gallardía y jerarquía para afrontar esta final y los cuadrangulares. Estamos agradecidos por el cariño de la afición, de la ciudad, pero también sabemos que esto nos lo hemos ganado a pulso”.

Nacional, con la ventaja y la obligación de gritar campeón y mejorar su modo de juego



Tras un brillante juego de ida en el Atanasio, donde ganó, goleó y gustó, Atlético Nacional va por la coronación en Pereira del título 30 en su historia, el noveno que podría obtener en condición de visitante y la quinta Copa Colombia, estirando la ventaja como el mayor ganador de esta competición del país. Además, ya aseguraría su participación en la Copa Libertadores 2022.



La fiesta se la deja el conjunto antioqueño a sus hinchas, quienes, por tierra y aire, desde varios rincones del país estarán en el estadio Hernán Ramírez Villegas para uno de los juegos más importantes del año. Con respecto al equipo que jugó la ida, Geisson Perea viajó con el plantel, pero su lesión se fue para cuatro semanas más y está descartado para jugar, mientras que Felipe Aguilar se recuperó de un cuadro viral que lo dejó por fuera del partido contra Millonarios por Liga y también haría parte del plantel. Cabe destacar que Baldomero Perlaza ya no está disponible por el resto del año, debido a la lesión sufrida en el juego de ida de la final de Copa. Sin embargo, se unió con el equipo este miércoles.



Con una idea clara y conscientes de lo que se van a jugar, Bryan Rovira habló sobre la importancia de este partido y cómo deberán afrontarlo. “Nos queda una final, una fase definitiva, hay que levantar la cabeza y asumirlo con responsabilidad. Hay que ser conscientes de nuestros errores,



debemos intentar marcar la diferencia en pequeños detalles. Nosotros trabajamos día a día para salir a cualquier cancha a ganar”.



El volante habló sobre la ausencia de su compañero Baldomero Perlaza en este encuentro. “Baldomero (Perlaza) es un gran jugador, lastimosamente no lo vamos a poder tener, pero tenemos que aplicar una idea de juego, para mejorarlo cada día. Sé que él está sufriendo, pero volverá más fuerte”.

Datos entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional



Este será el quinto partido por Copa que juegue Atlético Nacional y Deportivo Pereira, el segundo en esta instancia. En cuanto al historial, han disputado 202 partidos por Liga, de los cuales los verdolagas se impusieron en 83 oportunidades, frente a 52 de los ‘matecañas’ y 67 empates. En cuanto a goles anotados, los verdes convirtieron 333 y los risaraldenses hicieron 252.



Por Copa Colombia, Nacional ha jugado dos partidos como visitante frente al Pereira, ambos quedaron empatados: el primero fue el 9 de diciembre de 1956 con 1-1 en el marcador, goles de Casimiro Ávalos para Pereira y Felipe Marino para Nacional. El otro juego se disputó el 28 de mayo de 2008 con empate sin goles. Sumando todos los torneos, el conjunto verdolaga no gana en territorio risaraldense desde el 14 de mayo de 2011, por la fecha 17 en la Liga I-2011, en aquella oportunidad, los antioqueños ganaron por 0-2 con doblete de Carlos Rentería.



Nacional va por su quinta Copa en su quinta final, frente al Pereira que disputará su primera final de Copa. En total, Atlético Nacional en su historia ha disputado 37 finales, de las cuales ganó 23, perdió 13 y una no la logró disputar, la de la Copa Suramericana 2016 contra Chapecoense de Brasil por la tragedia aérea del equipo de Santa Catarina.





Alineaciones probables



Deportivo Pereira: Santiago Castaño; Jherson Mosquera, Danny Cano, Carlos Ramírez, Cristian Flórez; Jhonny Vásquez, Maicol Medina; Wilfrido de La Rosa, Bryan Castrillón, Henry Rojas; José Adolfo Valencia.

D.T.: Alexis Márquez.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Nelson Palacio, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).

VAR: Héider Castro (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Pereira

En Twitter: @juanchoserran8