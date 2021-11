‘En Nacional uno debe dejar su legado y se hace con títulos‘: Aguilar

Atlético Nacional buscará este miércoles refrendar la ventaja de 5-0 en el juego de ida de la final en la Copa Colombia y conquistar un nuevo título para el conjunto antioqueño. Previo al partido contra Deportivo Pereira, Felipe Aguilar habló en conferencia de prensa donde se mostró muy contento por volver a Colombia, ser importante en el grupo, tener rodaje y soñar con otra vuelta olímpica.



“Para mí ha sido especial disputar finales con Nacional, hoy Dios, la vida y el club me da la posibilidad de estar con estos colores, esperamos conseguir otro título. Me siento muy bien el liderar y acompañar el equipo, no hemos pasado buenos años, llegar nuevamente y ser parte de esta campaña me enorgullece de participar en una nueva final”, destacó Aguilar.



Sobre el estado climático que se espera el juego en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Felipe comentó que “independiente del clima, vamos a competir en la cancha”.



En cuanto a la ausencia de Baldomero Perlaza, Felipe expresó que “Baldomero (Perlaza) ha estado con nosotros en la sede en estos días, es una persona con muy buena energía, hace parte del equipo y trabajó mucho con nosotros para estar acá. Aunque no nos acompañe en la cancha, estará presente”.



Volviendo a ese tema personal, donde vive un momento muy especial para afrontar esta nueva final, Aguilar comentó que “estamos a 90 minutos de un nuevo título. En lo personal, cuando uno llega a Nacional debe dejar su legado y se hace con títulos. Esperamos escribir una nueva historia con un título que será importante para nosotros”.



Finalmente, el jugador confía que, con un campeonato, les dará viento en la camiseta para encarrilar el camino en los cuadrangulares de la Liga II-2021. “Queremos comenzar las finales con un título, es importante para nuestra confianza, nos lo merecemos. Vamos a trabajar por ello, nos hemos esforzado, con altibajos, pero con el deseo de ser cada vez mejores. Para nosotros será fundamental”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8