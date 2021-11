Márquez tomó atenta nota de Millonarios: 'hay que copiar un poco eso'

En la noche del martes, Alexis Márquez asistió junto a Dany Cano a la conferencia de prensa previa a la final vuelta de Copa Betplay 2021, a la que Nacional llega con la ventaja de cinco goles. El entrenador matecaña dejó varias pistas de la nómina que utilizará en el Hernán Ramírez Villegas y también se refirió a la programación de los cuadrangulares semifinales. No le gustó nada el poco descanso que tendrán.

"No siempre tiene uno la oportunidad de jugar una final. El marcador es un poco abultado pero vamos a salir a buscar un resultado. Las ganas y el deseo de conseguirlo está. Tenemos que salir a jugar y buscar una alegría para la afición, queremos revertir ese 5-0 y a eso le apuntamos, es salir a ganar y todo dependerá de la cantidad de goles que hagamos", manifestó Márquez.



El técnico se mostró precupado porque su equipo jugó el fin de semana y el próximo sábado ya tendrá su primera prueba frente al Deportivo Cali en los cuadrangulares. Esto los obliga a utilizar un grupo mixto frente a Nacional. "Vamos a enfrentar un rival que juega muy bien. Nosotros por ahí tenemos unos jugadores un poco cargados y la seguidilla de partidos ha sido fuerte. Ahora tenemos el partido el sábado y no nos deja cómodos porque lo mejor era haberlo programado el día domingo; nos toca así y hay que salir a competir. Nacional va a querer sostener el resultado y nosotros vamos a cambiar el módulo, vamos a partir del arco en cero y siendo efectivos arriba".



Y agregó: "Nacional es fuerte en la zona ofensiva, con mucha movilidad, aprovecha muy bien los espacios y lo vimos bien contra Millonarios, hay que copiar un poco eso, para poder sacar un buen resultado. La mitad de la cancha va a ser importante para nosotros, evitar que controlen el balón, así vamos a trabajar el partido. Por las cargas musculares no podemos darle minutos a muchos que vienen jugando, pero titulares son todos. Obviamente el torneo principal es la Liga, pero el grupo de Copa lo ha hecho de buena manera. La idea mañana es que va a haber un equipo mixto. Cada uno sabe que tiene que hacer un gran papel. Vamos a tomar precauciones y no se van a dar ventajas".



Finalmente, Alexis Márquez dejó claro que quieren ganar más allá que la prioridad sea la Liga y que Nacional llegue con una ventaja tan abultada. Quieren ganar frente a su afición. "Pensar en que el equipo se va a caer mañana, no. Siempre donde hemos jugado hemos salido a competir, queremos salir a sacar un buen resultado y sea cual sea desde el primer minuto vamos a ir a buscar el arco de Nacional, tratando de tener nuestro arco en cero. No todos los partidos son iguales, todos van a mostrar cosas diferentes. Nuestra idea es ser fuertes no solo en la parte de atrás sino en la parte de arriba, los 11 atacan, los 11 defienden. Los que van a iniciar mañana saben que ese va a ser el fuerte".