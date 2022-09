Millonarios buscará mantener la ventaja y avanzar a la final de Copa

Millonarios tendrá un duro reto, pese a tener la ventaja en una serie que no deja de ser complicada. El deber de los de Alberto Gamero será gestionar el 2 a 0 a su favor, para poder llegar la final de la Copa BetPlay.



Al frente, tendrán al Medellín, que viene con el ánimo arriba, luego de conseguir un importante triunfo contra Nacional, en el clásico paisa. Son 90 minutos, que separan a ambos, de la disputa del título que da cupo a la Copa Libertadores del 2023.



¡Vamos todos unidos por la clasificación! 💙⚽️🔝🏟 ¡VAMOS MILLONARIOS!



Ellos son los jugadores convocados por el profe Gamero para el juego de vuelta de la semifinal de Copa 2022 frente al Medellín. pic.twitter.com/gIHkO1J07L — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 6, 2022

El plantel de Alberto Gamero goza de buena salud, pese a las complicaciones que sufrió Juan Pablo Vargas durante el clásico contra Santa Fe, dejando la cancha en el entretiempo. El defensor no tendrá mayor gravedad, tan solo fue una molestia y fue incluido entre los convocados, donde el técnico azul citó a todo el plantel, para asegurar su paso a la final.



En Copa, ambos clubes tienen un registro del 2019, donde se enfrentaron en los octavos de final. Victoria poderosa en el Atanasio y empate a dos goles en El Campín. La estadística reciente de los azules en Copa, específicamente en esta fase, refleja que en las llaves de semifinales que disputó y empezó con ventaja, siempre avanzó a la final (2011 y 2013), caso contrario con las que no tuvo victoria en la ida (2010 y 2018).



Además, cabe destacar que, desde la edición del 2013, los embajadores no llegan a la final, donde cayeron contra Atlético Nacional. Dentro de la estadística, que juega a favor de los embajadores, es que no pierden un partido de Copa en El Campín desde el 4 de agosto del 2016, cuando Tolima se impuso en los octavos de final con marcador de 0 a 3.



Alineación probable: Montero; Alba, Llinás, Vargas, Bertel; Vásquez, Pereira; Silva, Ruiz, Gómez; Ruiz.