Ricardo Márquez: ‘soy consciente que no me fue bien en Millonarios’

Ricardo Márquez es uno de los delanteros que se ha destacado en la presente Liga BetPlay. Su desempeño con el Unión Magdalena, en la presente temporada, está lejos de lo que se le vio con Millonarios, donde fue criticado por su accionar en la cancha.



El ‘Caballo’ viene mejorando en su nivel con los samarios, siendo fundamental para el repunte del ‘Ciclón’ no solo en Liga, estableciéndose en los lugares de privilegio y saliendo de a poco de la zona de descenso.



Márquez habló de su momento con el Unión, el recuerdo de Millonarios y la perspectiva a futuro, en el programa de El Vbar de Caracol Radio.

Las cosas han mejorado para mí, como para el equipo. En estos momentos vamos bien, salimos de descenso.



Paso por Millonarios: uno en la vida debe trabajar, le vaya o no bien. Estoy acostumbrado a entrenar y trabajar, que en dado caso no fue en Millonarios, en ese paso, sabía que, en cualquier momento, dadas las circunstancias como ahora están, que estoy en el Unión, iba a salir a relucir el trabajo en los entrenamientos allá.



En Millonarios no me fue muy bien, soy consciente que uno como delantero y goleador, porque me gusta hacer goles, uno se desespera. Las cosas no salen, no queda una sola pelota, en caso de que no se dieran las cosas, si me daban la oportunidad en un equipo, se iban a dar. Si uno trabaja con convicción, de que dará frutos, eso pasa. Le estoy aportando al equipo, eso es lo importante.



Enfrentamientos contra Junior: la verdad en el fútbol existen tres resultados y yo salgo al campo por uno. La mentalidad mía y de mis compañeros, por cómo le estaba yendo al Unión, no era favorable. Estamos convencidos que podemos dar más, un esfuerzo más para que todo se dé. En el transcurso de Liga y Copa las cosas se han dado, haciendo todo bien y creyendo en nosotros y los compañeros. Voy con la convicción de querer ganarlo, que nos clasifique a la final.



Repercusiones y críticas de su desempeño en Millonarios y Unión: todos los clubes son competitivos, somos 11 contra 11. Que la camiseta de Millonarios tenga 15 estrellas y que sea líder, no significa que se le pueda ganar o anotar. En cualquier equipo, solo es que se dé la oportunidad del gol y seguir con la confianza. No hay que caer en el desespero. Para nadie es un secreto que no me fue bien, pero pude anotar, no me fui sin el sabor de no marcar.



Puedo dar más, sea en Millonarios, Junior, Nacional o América. La ansiedad y que no me entraba, que solo jugaba unos minutos, es complicado porque no se puede demostrar lo que uno quiere, no solo a la afición, al público y prensa, sino al entrenador y al equipo, que son los más importantes, porque confiaron en uno.



Si el equipo no va bien, la prensa dirá que a ninguno le irá bien. Siempre les dirán que me entreno bien, si en algún caso, he ido a un equipo grande, fui a hacer las cosas bien. Volví al Unión y sé que soy goleador, me di cuenta que lo soy, solo que no se me dio la oportunidad para serlo allá. Dios tiene cosas importantes para uno, es en el momento que él quiera.



Posible regreso a Millonarios: lo que dios me ponga, si es Millonarios, volveré. Si es al exterior, de una. Bien sea Junior o Nacional. Voy con la disposición de entrenar muy bien, para seguir surgiendo en el fútbol.



Cambio de Millonarios a Unión: poco interactuó con la prensa y la afición. Cuando entro al campo, me cierro en mi partido, escucho a mis compañeros. Me fijo en la ansiedad de hacer un gol, eso a uno lo frustra, si le trunca el gol, uno se desespera y por demostrarse y al entrenador. Uno ve la afición, es bacano, pero me fijo más en que el entrenador confía en mí. Eso sirve de motivación.