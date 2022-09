Los directivos del Cali se pronunciaron, ¿Habrá respaldo a Mayer?

Luego de varias horas de incertidumbre en los hinchas del Deportivo Cali, sobre la continuidad del técnico Mayer Candelo; en la tarde de este martes un miembro del Comité Ejecutivo, Harold Losada, aclaró para el programa ‘El Súper Combo del Deporte’, que siguen respaldando al estratega caleño, aún después de perder el clásico contra el América.

“Nosotros teníamos comité ayer, no se pudo llevar a cabo, el presidente nos ha citado a las 11:30 de la mañana de mañana (miércoles) y se tocaran todos los temas, pero hasta ahora, el apoyo hacia Mayer lo tenemos. Nosotros creemos en un proyecto y proceso que se está haciendo, él nos ha ido acompañando también en lo que queremos para el otro año”.



Saben que la situación es compleja, pero piden paciencia: “no se han dado los resultado y eso hay que enfrentarlo, pero tampoco podemos desesperarnos, hay que tener un poco de paciencia, la cual se la pido a todos los socios e hinchas, y estoy seguro de que ganemos un partido, las cosas empiezan a cambiar”.



Le dio un espaldarazo al cuerpo técnico y jugadores: “creo en mis jugadores, analizo a cada jugador puesto por puesto y ningún jugador en Colombia en más que ninguno de los que tenemos. Es cuestión de resultados, en el fútbol se empata, se pierde y se gana; hemos estado con las malas por las lesiones, expulsiones. A Mayer se le ha dificultado tener un equipo que pueda contar de base siempre y esperemos que el domingo sea el arranque, que las cosas se empiecen a dar”.



Sobre el rumor de Jaime De La Pava, dijo que “no para nada, no he hablado con Jaime, lo aprecio mucho, trabajé con él en el 2010, gran técnico y persona. Hace seis meses que no hablo con él, entonces no sé de dónde sale eso, estoy seguro de que si el presidente hubiese hablado o citado con alguien, lo haría saber”.



Juan Andres Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15