‘Hernán Darío Herrera no será más el técnico de Atlético Nacional’

¿Se acabaron los plazos para Hernán Darío Herrera? La dirigencia de Atlético Nacional ya tendría una decisión tomada con el 'Arriero’: en las próximas horas dejaría de ser el director técnico del equipo profesional, y asumiría uno de los entrenadores que trabaja en el extenso cuerpo técnico verdolaga



Aunque Herrera seguiría vinculado al club antioqueño, y volvería a trabajar en las categorías menores, en donde ha tenido reconocidos resultados y ha potenciado a jugadores de la cantera verde.



Así lo aseguró Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista, en su columna de opinión ‘Palabras Mayores’, en Antena 2 Radio.



“En las próximas horas, a Herrera lo van a liquidar; lo van a devolver para que dirija las menores; asumirá o el ‘Piscis’ Restrepo o Pedro Sarmiento”, aseguró Carlos Antonio en el programa ‘Planeta Fútbol’.



El comentarista y analista, cercano a la dirigencia de Nacional, desmintió que se esté buscando al argentino Ricardo Gareca para asumir como entrenador, ante los rumores que han surgido en las últimas horas.



El problema de Nacional para contratar a su nuevo entrenador es que no hay dinero a montones, por lo que no llegaría un técnico rimbombante, que cobre un millonario salario, pues el club mantiene deudas y compromisos importantes.



“Se buscará un técnico que encaje en un presupuesto que no atente contra la situación económica de la institución”, comentó Vélez.