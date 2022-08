Jordy Monroy: su regreso a Colombia: ‘Tengo alegría y estoy ansioso'

Deportivo Independiente Medellín podrá contar con los jugadores que llegaron libres. Es el caso de Jordy Monroy, lateral derecho colombo armenio, quien tuvo un paso por Santa Fe y ahora con el poderoso espera seguir triunfando.



“Después de un mes de trabajo con el equipo, me he sentido muy bien, me he integrado al grupo de la mejor manera, es muy unido, muy alegre. Con muchas ansias de tener los primeros minutos con el Medellín”, remarcó Monroy.

En lo personal, el zaguero indicó que “me he sentido muy bien, trabajando fuerte. Acoplado a lo que el cuerpo técnico quiere y esperamos que todo salga de la mejor manera”.



Sobre su primera convocatoria con el poderoso, Monroy señaló que “tengo mucha alegría, pero al tiempo estoy ansioso porque es un partido de Copa Colombia, sabemos que tenemos una ventaja, pero hay que salir y ganar en casa, con nuestra gente”.



Finalmente, el jugador analizó al próximo rival y las precauciones que deben tomar para superarlo. “Tolima en el primer partido nos complicó cuando sacaron muchos centros, sabemos a lo que juegan, cuentan con grandes jugadores, especialmente en ataque y debemos tomar precauciones en defensa para debilitarlos y sacar diferencia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8