Nadie lo vio: hinchas del Cali protestan nuevo ‘fallo’ contra Nacional

No paran de llegar reacciones del polémico duelo entre Atlétio Nacional y Deportivo Cali en las semifinales de la Copa BetPlay 2021.



Tras la mano que pudo terminar en penalti a favor del cuadro azucarero y las explosivas declaraciones de Rafael Dudamel en conferencia de prensa, una nueva jugada ha generado controversia.

En redes sociales, hinchas del Cali viralizaron una imagen que generó dudas respecto al gol de Jefferson Duque. Muchos pidieron que la anotación quedara anulada.



¿Qué pasó? Previo a que el balón pasara la línea de gol, un jugador verdolaga que estaba entre los suplentes, en la esquina derecha, ingresó al terreno mínimamente y habría sido responsable de invasión del campo.



Con el VAR en pleno funcionamiento, la afición verdiblanca consideró que dicha situación debió quedar invalidada.



Curiosamente algo similar ocurrió hace unas semanas durante la semifinal de Copa Libertadores, cuando en el empate de Palmeiras no uno sino varios suplentes se metieron a la cancha previo al gol de Dudu. El afectado, Mineiro, se quejó ante la Conmebol, pero no tuvo respuesta satisfactoria.



La cuestión es que tanto en aquel duelo como en el Nacional vs Cali, quien ingresó al terreno no tuvo ingerencia alguna en el normal desarrollo de la jugada ni mucho menos de la anotación.



