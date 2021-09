David Agudelo alimenta su sueño de ser el ‘1’ verdolaga

Con la esperanza de poder debutar con Atlético Nacional este miércoles contra Santa Fe en la Copa Colombia. Pero con los pies en la tierra si esa oportunidad todavía no se da, para David Agudelo es un deseo cumplido estar en el conjunto verdolaga y seguir el camino de uno de sus grandes ídolos como Franco Armani. "En lo personal, trabajo día a día, es una competencia muy sana con Aldair Quintana y Kevin (Mier). El técnico me conoce, tengo contrato hasta diciembre y ya hay propuestas para renovar", expresó el joven arquero en rueda de prensa.



Sobre su trayectoria deportiva, Agudelo comentó que "comencé mi carrera en Atlético Nacional en 2014, fui progresando en mi carrera deportiva, debuté en la Copa Fox, luego pasé dos años a Águilas Doradas y este año volví al club. Mis referentes son Franco Armani y Marc Ter Stegen".



Por si no lo recuerdan, Agudelo atajó en el partido contra Millonarios en El Campín, por la Copa Fox del 2019. Como algo del destino, podría darse su debut oficial en este mismo escenario, pero frente a Santa Fe. "Ese juego de la Copa Fox fue increíble, fue ese debut inolvidable, en un estadio como El Campín, era algo por lo que siempre me preparé. Mi sueño es defender el arco de Nacional, pero soy consciente que me tenga que ir a otro club para volver y mostrar mis condiciones", indicó David.



Además, "los futbolistas nos preparamos para jugar, el cuerpo técnico nos motiva a una competencia sana, me estoy preparando de la mejor manera y cuando tenga la oportunidad debo aprovecharla. Siempre tengo cosas para mejorar, el día a día es muy importante para los arqueros, seguir construyendo el proyecto deportivo".



En cuanto al trabajo del entrenador Alejandro Restrepo con quien compartió en los equipos juveniles, David resaltó sus cualidades humanas y profesionales. "El profesor Alejandro Restrepo es un apasionado del fútbol, siempre está pendiente a los detalles. Nos ha enseñado mucho. Con René Higuita, con 'Pacho' Maturana se aprende todos los días, es algo muy bueno".



Finalmente, habló sobre Milton Patiño, quien le ‘echó el ojo’ y lo trajo en 2014 al equipo verdolaga, una persona a la cual David habla muy bien de él. Sumado a que el grupo trabaja muy unido para lograr los objetivos y vivir este gran presente. "Milton Patiño confió en mí, no es fácil confiar en un arquero que atajaba en un equipo de barrio a una institución como Nacional. Ahora estamos viviendo un gran momento, es fruto de una armonía de grupo".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8