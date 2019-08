Medellín, a salir del bache y plantar cara contra Once Caldas en Copa

Deportivo Independiente Medellín visita este miércoles al Once Caldas, desde las 7:30 de la noche, por la ida de los cuartos de final en la Copa Colombia 2019. El ‘poderoso’ quiere regresar a la senda victoriosa cuando enfrente a un sorpresivo conjunto ‘albo’ de Manizales, que ha venido en alza en la Liga y quiere seguir soñando con una nueva Copa.

La derrota en el clásico quedó atrás, Medellín le dio vuelta a la página y con su técnico Alexis Mendoza respaldado por los directivos y jugadores, quiere dar un golpe importante en el encuentro de ida por los cuartos de final en la Copa Colombia. Tres novedades presentaron en la lista de 19 convocados, el técnico Mendoza para afrontar este compromiso. Sebastián Macías se recuperó de una fuerte virosis que lo alejó de las canchas durante casi un mes, Didier Moreno no logró cerrar su traspaso al fútbol internacional y también fue citado, mientras que Mateo López regresó tras el flojo desempeño en el partido contra Rionegro en Liga. Mientras que, Jaime Giraldo y Diego Arias salieron de la convocatoria por decisión técnica.



Sobre el regreso de Macías, Mendoza comentó que “(Sebastián) Macías se ha venido recuperando, en los entrenamientos los hemos venido utilizando y para este partido lo necesitamos que comience a tener rodaje. Poco a poco vamos recuperando laterales y eso es importante para la seguidilla de partidos que tenemos”.



Además, sobre Didier Moreno, el DT señaló que “me anima mucho tenerlo, Didier (Moreno) para esta institución nos aporta mucho, él está metido de lleno en el Medellín. Por ahora es lo único que tiene en sus manos, no tiene más ofertas. Quiere sumar minutos, no perder el tiempo y si se da su salida, que sea conveniente”.



Por su parte, Alexis ponderó el buen nivel de Once Caldas y el cuidado que debe tener para evitar dificultades. “Es un equipo que viene bien, con ritmo, en la última fecha sacaron un triunfo importante en Barranquilla, es un aliciente para ellos. Buscarán un resultado favorable, pero nosotros debemos mostrar nuestras condiciones para llevarnos los tres puntos”, explicó.



Sobre este partido, Didier Moreno indicó que “espero aportarle al grupo, que podamos hacer un buen partido y marcar la diferencia en la serie contra un duro rival como lo es Once Caldas. Somos hombres, debemos afrontar los errores y buscar la manera de encontrar soluciones. Vamos a disputar en un torneo donde vamos bien, vamos a visitar a un rival que en su casa se hace fuerte, pero nosotros debemos estar ordenados y enfocados en conseguir el resultado que todos queremos”.



Medellín y Once Caldas se han visto las caras diez veces en la Copa Colombia, ocho fueron en la fase de grupos y los dos últimos encuentros fueron por los octavos de final, en la edición 2018. Medellín solo ganó en una ocasión (2-0 en el 2016), han igualado en cuatro ocasiones y Caldas ganó los cinco restantes.



Once Caldas como local ante el DIM por Copa ha jugado 5 partidos, ganó 3 y empató 2, nunca perdió, 5 goles Blancos y 2 goles Poderosos se han anotado en el certamen.



Once Caldas y DIM han jugado 10 partidos por Copa en cinco ciudades: Manizales cuatro veces: 3 Palogrande – 1 Cancha Luis Fernando Montoya Soto, tres en Medellín, uno en Barbosa, uno en Bello y uno en Riosucio, Caldas.



En series de ida y vuelta, el ‘blanco blanco’ se impuso tanto en el Atanasio como en el Palogrande. Fue en esa serie de octavos de final del 2018, donde un gol de David Lemos puso al frente la serie al ‘albo’ en la capital antioqueña, mientras que con goles de Geisson Perea y Marcelino Carreazo, estiraron la serie para los caldenses. El ‘poderoso’ descontó con gol de Germán Cano.



Probable Alineación



Independiente Medellín: David González; Jonathan Marulanda, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Sebastián Macías; Didier Moreno, Adrián Arregui, Andrés Ricaurte; Didier Delgado, Déinner Quiñones, Germán Cano.



D.T.: Alexis Mendoza.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Palogrande.



Árbitro: Jorge Guzmán (Meta).



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín