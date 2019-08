Así convencieron a Alexis Mendoza de quedarse en Medellín

Tras conocerse la versión de los directivos y jugadores, faltaba la palabra de Alexis Mendoza sobre la renuncia como director técnico del Deportivo Independiente Medellín, que había presentado el pasado domingo luego de caer 5-2 en el clásico antioqueño. “Estoy bien, en la lucha de los partidos que vienen, no hay tregua, se sale de uno y a los dos días tenemos revancha, queremos que el equipo sea mejor y podamos hacer lo mejor. Todo va evolucionando rápidamente”, indicó Mendoza.

Sobre lo sucedido entre domingo y lunes, el barranquillero explicó que “después del partido duré un rato solo, luego me reuní con mis colaboradores, les di el anuncio que iba a hacer con los directivos que estaban ahí Raúl (Giraldo) y Felipe (Trujillo) y les puse a consideración de ellos mi renuncia. Ellos me dijeron que debía esperar, que no lo tomara a la ligera, que intentara hablar con los jugadores y que nos reuniéramos al otro día (lunes) para evaluarlo. En la noche, en el hotel, me reuní con los jugadores y les anuncié lo que estaba pensando hacer. Tenía mucha vergüenza por el partido, por lo que es Medellín como institución, con la pena con la afición y jugadores. Esperaba que el proyecto estuviera mejor, pero hay tropezones en la vida que lo condicionan a uno y todavía hay tiempo en la Liga y la Copa, uno a uno los jugadores se levantaron y fueron dando una voz de apoyo, ellos querían continuar con nosotros”.

“En la mañana del lunes volví a hablar con los jugadores y el apoyo fue el mismo. En la tarde hablé con los directivos y también me dieron su apoyo, así que tomé la decisión de continuar con el proyecto, creemos que vamos a salir adelante, hay mucho trabajo qué hacer, el respeto y la responsabilidad es la misma, tenemos claros los objetivos. Los jugadores están comprometidos a revertir este momento. Seguimos dispuestos para continuar el trabajo, no he exigido nada a lo que ya estuvo estipulado”, agregó.



Una de las novedades en los viajeros del conjunto rojo de Antioquia a Manizales fue Didier Moreno, de quien había comentado que tenía las horas contadas en el equipo y por esa razón, no había sido tenido en cuenta el domingo anterior contra Nacional.

“El pasado domingo creíamos que con Didier Moreno se iba a dar un negocio y por eso decidimos no concentrarlo, esperamos hasta el lunes por los documentos, no han mandado nada por el momento y que había que esperar. Hay responsabilidad del club para que él juegue, él quiere jugar, está comprometido con el equipo, es un referente del equipo y por esa situación volveré a contar con él”, precisó.

Pensando en lo que viene, Mendoza sostuvo que, “puede ocurrir cualquier cosa, desde que comencemos a ganar y no se hable más del tema, o que los resultados no se den y termine con el pie afuera. Los entrenadores en estos momentos, debemos tener la maleta empacada para lo que resulte, queremos revertir esto, hay respaldo, pero se afirmará con resultados. Estamos comprometidos para salir adelante”.