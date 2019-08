Primera desilusión del América de Guimaraes: Once Caldas lo eliminó

América de Cali empató 0-0 este miércoles (6:00 p.m.) con el Once Caldas en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia y quedó eliminado de la competencia. La serie terminó 2-1 en favor del cuadro manizaleño, que había ganado en la ida en el Palogrande.



Desconcertante la actuación escarlata. Una vez falló en la posesión, fue incapaz de interpretar la propuesta de Hubert Bodhert y durante todo el encuentro naufragó ante dos bloques muy bien dispuestos (4-5-1). No le salió nada a Alexandre Guimaraes y terminó confundido viendo la celebración del visitante.

La novedad en la plantilla del elenco vallecaucano fue la inscripción del volante Rafael Carrascal, quien sigue en medio del litigio con el Tolima, pero fue autorizado para actuar por parte de la Dimayor. Su esperado debut se presentó a los 20 minutos del complemento –con la camiseta No. 15– , al entrar por Juan Diego Nieva.



Los dos equipos utilizaron sus nóminas titulares, lo que dejaba en claro las intenciones de ambos técnicos por sacar el resultado y que iba a resultar un compromiso apretado. El ímpetu del cuadro local duró apenas unos minutos, porque rápidamente los albos recuperaron terreno y también llegaron al área de Neto Volpi.



Los albos fueron agresivos en marca y no permitieron la sociedad de Yesus Cabrera con Matías Pisano y Michael Rangel, quien prácticamente pasó inadvertido en el ataque rojo. La fórmula de la salida de los laterales no funcionó, especialmente por el lado de Daniel Quiñones, improvisado por izquierda, carecía de profundidad y se tocaba de oriente a occidente, sin hacer daño en las zagas.



A los 5 minutos se lesionó Luis Alejandro Paz en la zona inguinal de la pierna derecha y tuvo que ingresar Juan Camilo Mesa.



En el primer periodo fueron pocas las jugadas de riesgo. Neto Volpi salvó mano a mano ante Harlin Suárez y envió el balón al tiro de esquina a los 9. A los 12, un centro de Zuluaga y remate desviado de Yesus; Juan José Salcedo remató con derecha y Volpi se agachó para detener el esférico, mientras que Juan David Rodríguez habilitó a Kevin Londoño a los 31, pero el volante albo no paró bien el balón para definir ante Volpi.



Para el complemento, Guimaraes pasó del 4-1-4-1 del primer tiempo a un 4-2-3-1, con la variante de Duván Vergara por Juan Camilo Mesa, que había reemplazado por contingencia a Paz.



A los 11 minutos, Yesus tuvo una aproximación por el centro, pero no disparó con potencia de pierna zurda.



El desespero por encontrar el gol llevó a los ‘diablos’ a desnudarse atrás. A los 24, Juan David Rodríguez centró solitario por izquierda y no encontró receptor en el palo derecho, salvándose el pórtico del local.



La mejor opción de los rojos se dio a los 33, Zuluaga metió el balón rastrero y tras un enredo Diego Peralta evacuó al tiro de esquina.



Elvis Mosquera vio la segunda amarilla al cometer falta a Duván Vergara y se fue expulsado a los 34, lo mismo que Marlon Torres por América a los 45 por gresca con Javier Reina.



América atraviesa un momento difícil, con dos derrotas consecutivas (en Liga y Copa Colombia) y su eliminación en los octavos de final del torneo que reúne a los equipos de la A con los de B. Se necesita la reflexión de Alexandre Guimaraes para recomponer las cosas en el conjunto escarlata, que en Liga Águilarecibe el próximo sábado (5:00 p.m.) a Rionegro.



Síntesis



América 0-0 Once Caldas



América: Neto Volpi; Juan Pablo Zuluaga, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Daniel Quiñones; Luis Alejandro Paz, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Matías Pisano; Michael Rangel.



Cambios: Juan Camilo Mesa por Luis Alejandro Paz (7 PT), Duván Vergara por Juan Camilo Mesa (1 ST), Rafael Carrascal por Juan Diego Nieva (19 ST)..



D.T.: Alexandre Guimaraes.



Once Caldas: Gerardo Ortiz; Elvis Mosquera, Andrés Felipe Correa, David Gómez, Harlin Suárez; Sebastián Guzmán, Juan D. Rodríguez, Kevin Londoño; Juan José Salcedo, Johan Carbonero.



Cambios: Javier Reina por Juan José Salcedo (1 PT), Enrique Serje por Harlin Suárez (43 ST).



D.T.: Hubert Bodhert



Árbitro: Leonard Mosquera (6)



Amonestados: Juan Camilo Mesa (33 PT), Juan Diego Nieva (40 PT), Duván Vergara (24 ST), Marlon Torres (35 ST) por América. Elvis Mosquera (20 ST), Kevin Londoño (35 ST), Javier Reina (45 ST) por Once Caldas.



Expulsados: Elvis Mosquera (34 ST), Marlon Torres (45 ST).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces