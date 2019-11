Aldo Bobadilla, el ‘Rey Midas’ poderoso: así le cambió la cara al DIM

Los números del paraguayo son más que sorprendentes, bajo el mando de Independiente Medellín, Aldo Bobadilla disputó 15 partidos, de los cuales ganó 11, empató tres y perdió uno solo. Su equipo marcó 29 goles y recibió 14, para un 80% de rendimiento. En un mes de trabajo, le cambió la cara a un equipo que parecía resignado al fracaso, pero que terminó sumando una Copa a sus vitrinas y con un cupo a la Copa Libertadores del próximo 2020.

“Estoy muy feliz por haber conquistado un nuevo título para el club, gracias a los jugadores por el compromiso que tuvieron, por la manera que se decidieron a jugar, levantaron en un momento difícil, pero salieron a la cancha y lo dejaron todo, creyeron en la idea y al final pudimos festejar. Agradezco a don Raúl (Giraldo) por confiar en mí, al cuerpo técnico y a esta afición hermosa. En un mes supimos darle identidad, no fue fácil cambiarles el ánimo en pocos días desde cuando se nos fue la Liga. Hemos sembrado algo que en este partido logramos cosecharlo”, expresó Bobadilla quien conquistó su primer título como entrenador y el 21 contando los que obtuvo como arquero.



Para Aldo, la clave fue que el grupo le creyó desde el primer momento. En cuatro semanas cambió la actitud del equipo y logró rematar de gran manera el 2019 a pesar que no logró clasificar al ‘poderoso’ entre los ocho mejores de la Liga II-2019. “No fue fácil este año, pasaron momentos duros, son seres humanos que sufren, que les duele perder, no es sencillo entrar a la cancha con la presión de jugar en el Medellín. Querían encontrar una salida y lo lograron, es algo que me deja muy orgulloso”.



Además, Bobadilla no se olvidó de los juveniles, esos que le dieron la mano y lograron ampliar una nómina que en principio se había cortado debido a las lesiones y expulsiones. “Los más grandes tuvieron la responsabilidad de llevar a los más chicos, debo rescatar la responsabilidad que tuvieron para responder a las oportunidades que les dimos en estos momentos. Gracias a ellos, estamos festejando un título muy merecido”.

Con el 83,3% de rendimiento, Independiente Medellín junto a Atlético Nacional en el 2018, son los equipos que terminaron como campeones invictos de la Copa Colombia. Sumado a que necesitaron menos partidos para dar la vuelta olímpica, ocho en total. “Fue importante que creyeran en la idea que les inculcamos, porque puedes creer, pero si no lo haces es muy difícil. Gracias a todos los que nos apoyaron. Aún no es momento de pensar en los jugadores que puedan llegar, estamos siguiendo un proceso y espero que no se corte”, señaló.



Finalmente, Bobadilla dedicó de manera especial esta Copa Colombia, a su familia, amigos e hinchas. Este guaraní siguió escribiendo en las páginas doradas del ‘decano’ y donde su nombre aparece al lado de José Moreno, René Seghini y Leonel Montoya como campeones en el DIM como jugador y como entrenador.



“Recuerdo a mi familia, mi mujer y mi hijo menor que me están acompañando acá, me falta mi hijo mayor Adrián, el del medio Damián quienes se encuentran en Paraguay, a mi madre que sigue viva gracias a Dios, a mi papá y mi hermano que están en el cielo, a toda mi gente que me apoya y me quiere, a mis amigos de Fudelpa en Paraguay”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín