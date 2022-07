La alegría de Yuberjen Martínez: primera pelea como profesional

Yuberjen Martínez tendrá su primera pelea como boxeador profesional en el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla, sin duda un momento anhelado para el medallista olímpico de plata en Río 2016.

El Tremendo no oculta su emoción, se medirá en el peso mosca contra el venezolano Yeison 'El Chivo' Hernández, un combate en el que no se disputa ningún título.



El último recuerdo del pugilista fue tras la polémica decisión en los Juegos de Tokio, cuando cayó en cuartos de final contra el local Ryomel Tanaka: “Ya hemos pasado la página y estamos enfocados en otros procesos, como este, de saltar al profesionalismo”, le aseguró al diario El Tiempo.



Sobre su etapa en los Olímpicos el boxeador ha sido claro, no es el fin, pero si es el comienzo de su carrera: “Esa es la idea, clasificar para París y luego ir por una medalla. En esa estamos y el camino ha arrancado bien”.



El ‘Tremendo’, que acaba de ganar medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar-2022, debutará frente al venezolano Yeison ‘el Chivo’ Hernández, en la categoría mosca (112 libras), en el Coliseo Elías Chegwin, este viernes a partir de las 6 p.m.