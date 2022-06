Tyson pide 500 millones para disputar por el cinturón de pesos pesados

¿El retiro queda en el olvido? El polémico y controversial boxeador Tyson Fury tiene una increíble hoja de vida como luchador, acumula 32 peleas, 23 victorias por nocaut, 9 por decisión técnica, un empate y ninguna derrota. El británico asegura que si los promotores quieren verlo en el ring tendrán que disponer de una monumental cifra de dinero: 500 millones de dólares.



Con el título bajo sus puños, y como uno de los rostros más grandes del boxeo en la actualidad el inglés declaró que si alguien desea que ponga en juego su cetro, deberán pagarle más de 500 millones de dólares.



“No voy a renunciar porque, espera un minuto, tengo 12 meses. He hecho dos peleas obligatorias consecutivas contra Deontay Wilder y Whyte. No tengo a nadie para pelear. Sólo lo mantendré el mayor tiempo posible. Ya he superado a Wladimir Klitschko como el tercer campeón lineal reinante más largo en la historia del boxeo. Lo guardaré en mi bolsillo trasero todo el tiempo que quiera”.

“Incluso ese informe de 200 millones ni siquiera me tentó. Eso sería como la mitad de lo que me gustaría obtener para salir de mi jubilación. Probablemente me gustaría medio billón para salir de la jubilación. Te digo la verdad, si quieres que vuelva a pelear, les costará mucho dinero”, dijo Fury en un programa británico.